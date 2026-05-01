Subcategorii în Sport

DCNews Sport FCSB, un nou eșec în play-out-ul Superligii. Scor final cu Csikszereda
Data publicării: 23:28 01 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

fcsb Fotbaliști ai campioanei en-titre FCSB. Sursa foto: Agerpres

Campioana FCSB a pierdut, vineri seară, în duelul cu FK Csikszereda din play-out-ul Superligii, scor 0-1.

FK Csikszereda a învins-o pe campioana FCSB cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a 7-a a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Attila Csuros (87), cu capul, din cornerul executat de Szabolcs Szalay.

Fiecare echipă a avut câte o ocazie mare în acest meci dominat clar de FCSB. Ciucanii au ratat prin Marton Eppel (63), blocat salvator de portarul Matei Popa, iar FCSB a fost aproape de gol prin Octavian Popescu (79), al cărui şut din marginea careului a fost respins de portarul Eduard Pap.

FK Csikszereda are trei victorii şi un egal în ultimele patru etape, fiind practic scăpată de emoţiile retrogradării. FCSB venea după trei victorii consecutive.

În meciurile directe din sezonul regulat, scorul a fost egal la Miercurea Ciuc, 1-1, iar FCSB s-a impus cu 1-0 la Bucureşti.

Citește și: Echipele din Superliga care au primit licența de Europa pentru sezonul 2026-2027

Etapa a șaptea a fazelor play-off și play-out, Superliga României

Meciurile din etapa a şaptea a fazelor play-off şi play-out ale Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate

PLAY-OFF

Sâmbătă 2 mai

FC Universitatea Cluj - FC Argeş (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 20:30)

Duminică 3 mai

Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti (Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova, 21:00)

Luni 4 mai

FC Rapid Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj (Arena Giuleşti - Bucureşti, 20:30)

PLAY-OUT

Vineri 1 mai

AFK Csikszereda - FC FCSB 1-0 (0-0), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

A marcat: Attila Csuros (87).

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF

 

Partide programate

Sâmbătă 2 mai

ACS Oţelul Galaţi - FC Metaloglobus Bucureşti (Stadion Oţelul - Galaţi, 15:00)

FC Farul Constanţa - AFC Botoşani (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:30)

Duminică 3 mai

FC Petrolul Ploieşti - AFC UTA Arad (Stadion „Ilie Oană” - Ploieşti, 18:15)

Luni 4 mai

AFC Unirea 04 Slobozia - AFC Hermannstadt (Stadion 1 Mai - Slobozia, 17:30)

Clasamentul final al sezonului regulat

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 30 17 9 4 53-27 60
2 Rapid Bucureşti 30 16 8 6 47-30 56
3 Universitatea Cluj 30 16 6 8 48-27 54
4 CFR Cluj 30 15 8 7 49-40 53
5 FC Dinamo Bucureşti 30 14 10 6 42-28 52
6 FC Argeş 30 15 5 10 37-28 50
....................................................................................................................
7 FCSB 30 13 7 10 48-40 46
8 UTA Arad 30 11 10 9 39-44 43
9 FC Botoşani 30 11 9 10 37-29 42
10 Oţelul Galaţi 30 11 8 11 39-32 41
11 Farul Constanţa 30 10 7 13 39-37 37
12 Petrolul Ploieşti 30 7 11 12 24-31 32
13 FK Csikszereda 30 8 8 14 30-58 32
14 Unirea Slobozia 30 7 4 19 27-46 25
15 FC Hermannstadt 30 5 8 17 29-50 23
16 Metaloglobus 30 2 6 22 25-66 12

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

NOTĂ:

1. La egalitate de puncte la finalul sezonului regulat primul criteriu de departajare este cel al rezultatelor directe.
2. La finalul sezonului regulat punctele echipelor se înjumătăţesc. În cazul în care împărţirea nu este exactă, se procedează la rotunjire în sus.
3. Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape). Locurile 7-16 vor continua în play-out (manşă unică, în total 9 etape).

PLAY-OFF

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 6 4 0 2 5-5 42 puncte
2 Universitatea Cluj 6 4 0 2 10-5 39
3 CFR Cluj 6 3 1 2 5-5 37*
4 FC Dinamo Bucureşti 6 2 2 2 9-8 34
5 Rapid Bucureşti 6 1 1 4 5-9 32
6 FC Argeş 6 1 2 3 2-4 30

PLAY-OUT

1 FCSB 7 4 1 2 13-7 36 puncte
2 UTA Arad 6 3 1 2 11-6 32*
3 FC Botoşani 6 3 1 2 11-13 31
4 FK Csikszereda 7 4 2 1 9-7 30
5 Oţelul Galaţi 6 2 1 3 7-10 28*
6 Farul Constanţa 6 1 2 3 5-6 24*
7 Petrolul Ploieşti 6 2 1 3 6-8 23
8 FC Hermannstadt 6 2 2 2 7-6 20*
9 Unirea Slobozia 6 2 1 3 9-10 20*
10 Metaloglobus 6 1 2 3 5-10 11

* Echipe care au beneficiat de rotunjire.

NOTĂ
1. Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 din play-off în Conference League.
2. Locul 3 din play-off va juca un baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.
3. Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct (15 şi 16). Locurile 7 şi 8 din play-out (13 şi 14) joacă baraj cu locurile 3 şi 4 din Liga a II-a, notează Agerpres.

