Chivu mai face un pas spre titlu în Italia. Inter o demolează pe Cagliari după ce o repriză a fost ținută în șah

Nerazzurri au marcat toate golurile în repriza secundă, prin Marcus Thuram (52), Nicolo Barella (56) şi Piotr Zielinski (90+2).

În alt meci, Sassuolo a trecut de Como cu 2-1, prin golurile reuşite de Cristian Volpato (42) şi Mbala Nzola (44), respectiv Nico Paz (45+2).

Inter Milano conduce în clasament cu 78 de puncte (33 jocuri), urmată de Napoli, 66 puncte (32 j), AC Milan, 63 puncte (32 j), Juventus, 60 puncte (32 j), etc.

Napoli o va înfrunta pe Lazio, sâmbătă, iar duminică, AC Milan joacă în deplasare cu Hellas Verona, în timp ce Juventus primeşte vizita formaţiei Bologna