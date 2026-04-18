€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Sport Fotbal Chivu mai face un pas spre titlu în Italia. Inter o demolează pe Cagliari după ce o repriză a fost ținută în șah
Data publicării: 08:07 18 Apr 2026

Chivu mai face un pas spre titlu în Italia. Inter o demolează pe Cagliari după ce o repriză a fost ținută în șah
Autor: Darius Muresan

Sursa: Agerpres / Cristi Chivu

Inter Milano a mai făcut un pas spre câştigarea titlului în Serie A, după ce echipa antrenată de românul Cristian Chivu a învins-o pe Cagliari cu scorul de 3-0, vineri seara, pe San Siro, într-o partidă din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Italiei.

Nerazzurri au marcat toate golurile în repriza secundă, prin Marcus Thuram (52), Nicolo Barella (56) şi Piotr Zielinski (90+2).

În alt meci, Sassuolo a trecut de Como cu 2-1, prin golurile reuşite de Cristian Volpato (42) şi Mbala Nzola (44), respectiv Nico Paz (45+2).

Inter Milano conduce în clasament cu 78 de puncte (33 jocuri), urmată de Napoli, 66 puncte (32 j), AC Milan, 63 puncte (32 j), Juventus, 60 puncte (32 j), etc.

Napoli o va înfrunta pe Lazio, sâmbătă, iar duminică, AC Milan joacă în deplasare cu Hellas Verona, în timp ce Juventus primeşte vizita formaţiei Bologna

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi chivu
inter
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close