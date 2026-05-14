Procurorul general din California vrea să ştie dacă FIFA a înşelat suporterii care şi-au luat bilete le Campionatul Mondial

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a solicitat, miercuri, FIFA clarificări cu privire la "potenţialele practici comerciale înşelătoare" legate de vânzarea de bilete pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie - 19 iulie).

Procurorul general îşi bazează solicitarea pe o anchetă realizată de The Athletic, care a dezvăluit că mai multor suporteri care au achiziţionat bilete de "Categoria 1", cea mai scumpă opţiune, li s-au oferit locuri anunţate iniţial ca fiind dintr-o categorie inferioară.

Procurorul general a trimis întrebările sale către Federaţia Internaţională de Fotbal într-o scrisoare publică, cu privire la o potenţială încălcare a legii din California, care oferă o protecţie strictă consumatorilor. El a pus sub semnul întrebării dacă organismul de conducere a "vândut bilete pe baza categoriilor afişate pe planurile stadioanelor, apoi a modificat aceste categorii ulterior la atribuirea locurilor".

California va găzdui meciuri ale Cupei Mondiale la Los Angeles şi Santa Clara, lângă San Francisco.

FIFA, acuzată deja de "extorcare"

Preţurile exorbitante ale biletelor au fost o sursă de tensiune timp de câteva luni înaintea primei Cupe Mondiale cu 48 de echipe. Organizaţia Football Supporters Europe (FSE) a acuzat FIFA de "extorcare" şi "trădare monumentală".

"Aşteptăm cu nerăbdare să primim informaţiile solicitate de la FIFA pentru analiza noastră în curs", a declarat Bonta, care a solicitat în mod specific copii ale planurilor stadionului şi datele oricăror modificări, precum şi numărul de fani care au primit bilete de categorie inferioară.

Consumatorii din California care cred că au fost induşi în eroare sunt încurajaţi de procurorul districtual să intenteze procese.

FIFA a răspuns publicaţiei The Athletic în aprilie că planurile stadionului prezentate la momentul achiziţiei şi modificate ulterior erau "orientative", scrie Agerpres.