€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Amintirea cu care pleacă Mircea Lucescu de la Istanbul. Hakan Calhanoglu (Inter Milano): Am fost la el la finalul jocului
Data publicării: 22:13 26 Mar 2026

Amintirea cu care pleacă Mircea Lucescu de la Istanbul. Hakan Calhanoglu (Inter Milano): Am fost la el la finalul jocului
Autor: Ioan-Radu Gava

mircea lucescu pe stadionul din istanbul Foto: Agerpres

Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1 - 0.

Hakan Calhanoglu, fotbalist turc antrenat la Inter Milano de Cristi Chivu, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, după terminarea partidei dintre Turcia și România, potrivit DigiSport.

„E un sentiment bun că am câștigat. Știam că avem două finale foarte grele. Mai avem doar una acum și suntem foarte aproape să participăm la Mondial, după 24 de ani. E visul nostru.

România e o echipă bună, cu jucători de calitate și cu un selecționer care ne cunoaște foarte bine. Îi sunt recunoscător lui Mircea Lucescu. El a creat echipa asta a Turciei, plină de jucători tineri.

CITEȘTE ȘI                -                Mircea Lucescu, prima declarație după ce România a ratat calificarea la CM2026

Am fost la el la finalul jocului. Există mereu respect pentru el. I-am mulțumit pentru ceea ce a făcut.

Am vorbit cu Chivu. E antrenorul meu (n.r. la Inter), normal. Mi-a urat succes și m-a întrebat cum sunt din punct de vedere fizic. Am avut probleme medicale, iar Chivu m-a ajutat foarte mult”, a declarat Hakan Calhanoglu, la finalul partidei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Hakan Calhanoglu
mircea lucescu
turcia romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close