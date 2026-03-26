Amintirea cu care pleacă Mircea Lucescu de la Istanbul. Hakan Calhanoglu (Inter Milano): Am fost la el la finalul jocului

Hakan Calhanoglu, fotbalist turc antrenat la Inter Milano de Cristi Chivu, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, după terminarea partidei dintre Turcia și România, potrivit DigiSport.

„E un sentiment bun că am câștigat. Știam că avem două finale foarte grele. Mai avem doar una acum și suntem foarte aproape să participăm la Mondial, după 24 de ani. E visul nostru.

România e o echipă bună, cu jucători de calitate și cu un selecționer care ne cunoaște foarte bine. Îi sunt recunoscător lui Mircea Lucescu. El a creat echipa asta a Turciei, plină de jucători tineri.

Am fost la el la finalul jocului. Există mereu respect pentru el. I-am mulțumit pentru ceea ce a făcut.

Am vorbit cu Chivu. E antrenorul meu (n.r. la Inter), normal. Mi-a urat succes și m-a întrebat cum sunt din punct de vedere fizic. Am avut probleme medicale, iar Chivu m-a ajutat foarte mult”, a declarat Hakan Calhanoglu, la finalul partidei.