Mircea Lucescu, prima declarație după ce România a ratat calificarea la CM2026
Data actualizării: 21:41 26 Mar 2026 | Data publicării: 21:37 26 Mar 2026

Mircea Lucescu, prima declarație după ce România a ratat calificarea la CM2026
Autor: Ioan-Radu Gava

selectionerul echipei nationale a romaniei mircea lucescu Selecționerul naționalei României Mircea Lucescu - Sursa foto: Agerpres

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de fotbal a României, a făcut primele declarații după ce Tricolorii au fost învinși la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal.

Într-o declarație de presă, joi seara, selecționerul Mircea Lucescu a precizat că a fost un meci „echilibrat, în care ei au dominat mai mult, dar și noi ne-am apărat bine“.

„Greșeala care a dus la gol putea să fie evitată fără niciun fel de probleme. Turcia are o echipă bună și cred că va ajunge la Campionatul Mondial din SUA“, a zis Mircea Lucescu la Prima.

Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

CITEȘTE ȘI                -              Ce scrie presa turcă despre tricolori și Mircea Lucescu, înaintea meciului României cu Turcia: Jucătorii români considerați „cei mai periculoși”

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Amintirea cu care pleacă Mircea Lucescu de la Istanbul. Hakan Calhanoglu (Inter Milano): Am fost la el la finalul jocului
Publicat acum 20 minute
Ce aduce Sezonul Berbecului pentru fiecare zodie până pe 20 aprilie
Publicat acum 27 minute
COMPAS: Adrian Ioniță, întâlnire cu studenții din grupa 1 pentru pregătirea finală
Publicat acum 40 minute
Un cercetător susține că ar fi descoperit un al doilea Sfinx ascuns în Egipt
Publicat acum 41 minute
Mircea Lucescu, prima declarație după ce România a ratat calificarea la CM2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 51 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 10 ore si 59 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Adrian Năstase prezice „exmatricularea“ lui George Simion din AUR și îi arată pisica PSD-ului / Ce spune de Călin Georgescu
Publicat acum 6 ore si 43 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
