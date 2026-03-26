Mircea Lucescu, prima declarație după ce România a ratat calificarea la CM2026

Într-o declarație de presă, joi seara, selecționerul Mircea Lucescu a precizat că a fost un meci „echilibrat, în care ei au dominat mai mult, dar și noi ne-am apărat bine“.

„Greșeala care a dus la gol putea să fie evitată fără niciun fel de probleme. Turcia are o echipă bună și cred că va ajunge la Campionatul Mondial din SUA“, a zis Mircea Lucescu la Prima.

Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

