Vreme severă în România: Avertizări Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, două atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică şi cantităţi de apă însemnate, valabile în mai multe regiuni ale ţării.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 9 mai, ora 10:00 - 9 mai, ora 22:00, în cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei, precum şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului, cu rafale de 40 - 50 km/h, şi grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15 - 25 l/mp şi, izolat, la 30 - 50 l/mp. Fenomene de instabilitate atmosferică vor fi semnalate şi în restul teritoriului, dar pe arii restrânse.

O a doua atenţionare Cod galben intră în vigoare în perioada 9 mai, ora 22:00 - 10 mai, ora 10:00, vizând nordul şi vestul Moldovei şi local Carpaţii Orientali, unde sunt prognozate averse ce vor cumula cantităţi de apă de 20 - 40 l/mp.

Meteorologii precizează că mesajele vor fi actualizate în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice.

