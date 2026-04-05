21 de grade de Florii. Vreme mai caldă decât în mod normal

Astăzi, de Florii, vremea în țară ”va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne se vor situa ușor peste cele specifice datei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza în zonele montane, iar spre sfârșitul intervalului în nord-vestul teritoriului, unde pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane și izolat în Moldova și în nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei (unde vor fi condiții de brumă) și 10 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea se va forma ceață” a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Vreme frumoasă și-n București de Florii

În București, în ziua de Florii, ”vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil ziua și senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade, mai coborâtă în zona preorășenească”.

De joi, însă, din Joia Mare, vremea se strică și se răcește de la o zi la alta, temperaturile vor scădea dramatic, urmând a fi sub mediile climatologice specifice perioadei în toată țara. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în toate regiunile. Și în București, valorile termice se vor situa ușor sub mediile climatologice specifice acestei perioade, iar probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată.

Cum va fi vremea de Paști. Ploi și frig din Joia Mare

În interviul acordat DCNews, Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a precizat că din sâmbăta de Florii, vremea va fi, în general, bună, iar de Florii se aștepta ca vremea să fie caldă și frumoasă, așa cum vedem deja că și este. În schimb, aceasta a făcut precizări și despre ce urmează de Paști:

Urmărește interviul acordat de Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la DCNews: ”Temperaturile vor fi ridicate și-n Săptămâna Mare, chiar dacă mai pot fi perioade cu ploaie. Însă, dincolo de Joia Mare, am putea avea un nou episod cu precipitații, care crește incertitudinea destul de mult, apropo de cum va fi vremea de Paști”.