 Vijelii, grindină şi ploi cu tunete şi fulgere. Aproape toate judeţele, sub avertizare meteo

Astfel, până marţi seară, la ora 22:00, conform ANM aproape toate judeţele ţării se află sub cod galben de intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torenţiale şi descărcări electrice.

Zonele afectate sunt în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei, dar şi zona de munte.

"În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50...60 km/h și izolat de 70...90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de 30...40 l/mp", arată ANM.

Până pe 13 mai, ora 10:00, Crişana, Banat, Oltenia, vestul, centrul şi sudul Munteniei, sudul Dobrogei şi vestul Transilvaniei sunt sub o altă avertizare meteo care vizează intensificări ale vântului.

În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

Până pe 13 mai la ora 22:00, intensificări ale vântului sunt anunţate şi în Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. În Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

Cum va fi vremea în Bucureşti

"Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.05.2026 Ora 10:00 - 13.05.2026 Ora 09:00 Vremea va fi în general instabilă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină. Noaptea, cerul va fi temporar noros, vor fi posibile ploi slabe, iar spre dimineață vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 13.05.2026 Ora 09:00 - 14.05.2026 Ora 10:00 Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h.

În intervalul 12 mai, ora 10 - 12 mai, ora 22, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitate atmosferică, vijelii, grindină, averse torențiale și intensificări ale vântului.

În intervalul 12 mai, ora 22 - 13 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 13 mai, ora 10 - 13 mai, ora 22, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 12 mai, ora 10 - 14 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează răcirea vremii", mai arată ANM.