€ 5.2103
|
$ 4.4352
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Vremea Vijelii, grindină şi ploi cu tunete şi fulgere. Aproape toate judeţele, sub avertizare meteo
Data publicării: 12 Mai 2026

Vijelii, grindină şi ploi cu tunete şi fulgere. Aproape toate judeţele, sub avertizare meteo
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 furtuna-vijelie-fulger_51545900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

ANM a emis o nouă prognoză meteo. Aproape toată ţara va fi sub cod galben.

Astfel, până marţi seară, la ora 22:00, conform ANM aproape toate judeţele ţării se află sub cod galben de intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torenţiale şi descărcări electrice. 

Zonele afectate sunt în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei, dar şi zona de munte. 

"În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50...60 km/h și izolat de 70...90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de 30...40 l/mp", arată ANM. 

Vijelii, grindină şi ploi cu tunete şi fulgere. Aproape toate judeţele, sub avertizare meteo

Până pe 13 mai, ora 10:00, Crişana, Banat, Oltenia, vestul, centrul şi sudul Munteniei, sudul Dobrogei şi vestul Transilvaniei sunt sub o altă avertizare meteo care vizează intensificări ale vântului. 

În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h. 

 Vijelii, grindină şi ploi cu tunete şi fulgere. Aproape toate judeţele, sub avertizare meteo

Până pe 13 mai la ora 22:00, intensificări ale vântului sunt anunţate şi în Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. În Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

Cum va fi vremea în Bucureşti 

"Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.05.2026 Ora 10:00 - 13.05.2026 Ora 09:00 Vremea va fi în general instabilă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină. Noaptea, cerul va fi temporar noros, vor fi posibile ploi slabe, iar spre dimineață vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 13.05.2026 Ora 09:00 - 14.05.2026 Ora 10:00 Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h.

În intervalul 12 mai, ora 10 - 12 mai, ora 22, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitate atmosferică, vijelii, grindină, averse torențiale și intensificări ale vântului.

În intervalul 12 mai, ora 22 - 13 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 13 mai, ora 10 - 13 mai, ora 22, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 12 mai, ora 10 - 14 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează răcirea vremii", mai arată ANM. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vreme
cod galben
intensificari ale vantului
anm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Cum a devenit brânza de vaci vedeta rețelelor sociale. Mihaela Bilic: E pe val!
Publicat acum 38 minute
Cât a ajuns să coste un bilet ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2026
Publicat acum 56 minute
ICCJ amână pronunţarea deciziei în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Influencerii promovează mituri care îi pun în pericol pe tineri. „Nu te arde de dragul unui trend. Nu crede tot ce vezi pe Internet!”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Grecia ia măsuri împotriva turismului de masă: Noi reguli pentru turiști și dezvoltatori
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 30 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 4 ore si 29 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Călin Georgescu, propus premier de AUR. Petrișor Peiu explică mesajul lui George Simion / Răzvan Dumitrescu: Asta e o nuanță
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Horoscop 12 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close