Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM

Vremea se schimbă radical din dimineața zilei de vineri.
Vineri dimineață, la ora 05:00, intră în vigoare o alertă meteo de Cod Galben, valabilă până la ora 22:00, de vânt puternic. Sunt vizate sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei.
”În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h” anunță Administrația Națională de Meteorologie.
În același interval, meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m în vestul Carpaților Meridionali: ”În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula local 20...30 l/mp. Va ploua, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm”.
