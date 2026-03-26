€ 5.0953
|
$ 4.4085
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
Data actualizării: 13:18 26 Mar 2026 | Data publicării: 13:16 26 Mar 2026

Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
Autor: Irina Constantin

ger frig iarna foto Unsplash

Vremea se schimbă radical din dimineața zilei de vineri.

Vineri dimineață, la ora 05:00, intră în vigoare o alertă meteo de Cod Galben, valabilă până la ora 22:00, de vânt puternic. Sunt vizate sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei. 

”În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h” anunță Administrația Națională de Meteorologie. 

În același interval, meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m în vestul Carpaților Meridionali: ”În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula local 20...30 l/mp. Va ploua, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
prognoza meteo
cod galben
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close