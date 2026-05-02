Conform alertelor meteo emise de ANM, vântul puternic a ajuns la viteze de 90 km/h în zonele joase, în timp ce în zonele înalte la 100-120 km/h.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat cum s-a produs această furtună, într-un interviu pentru DC NEWS.

"A fost o situaţie determinată de felul în care presiunea atmosferică a arătat în sectorul atlantico-european. Ne-am aflat la interferenţa unei zone cu presiune ridicată din nord-vestul Europei şi una cu presiune scăzută în nord-est. Pe această modificare, dinspre presiunea ridicată spre cea scăzută, evident că fenomenul de vânt, de intensificare a vântului, cu viteze mari, ne-a afectat foarte mult. Ne-am aflat cumva între cele două centre, unde efectul diferenţelor este potenţat în mai mare măsură", a declarat Roxana Bojariu.

Lecţia care trebuie învăţată din furtuna de la Iaşi

Conform specialistei, această furtună vine şi cu o lecţie foarte importantă. Sistemele de alertare, deşi eficiente, nu mai sunt suficiente, spune Roxana Bojariu.

"Din păcate, astfel de fenomene ne atrag atenţia că pe lângă partea strict climatică trebuie să fim atenţi şi la modul în care ne construim casele, ce materiale folosim, pentru că încep să se modifice multe dintre aceste norme climatice, inclusiv în cazul vântului. Evident că adaptarea la aceste modificări, dintr-un geosistem cu cantitate sporită de energie, trebuie să ţină cont de noile norme climatice. Pe lângă sistemele de alertare, care ne pot ajuta foarte mult, trebuie să fim mai atenţi când ne planificăm localităţile unde stăm, cum ne construim casele, ce materiale folosim, lucruri de acest tip", a completat ea.