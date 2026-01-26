€ 5.0943
Ploi și vânt puternic în țară, zăpadă la munte: ANM, harta zonelor vizate
Data actualizării: 08:58 26 Ian 2026 | Data publicării: 08:48 26 Ian 2026

Ploi și vânt puternic în țară, zăpadă la munte: ANM, harta zonelor vizate
Autor: Iulia Horovei

ploi vreme cod anm prognoza Cod Galben de ploi, Sursa foto: Agerpres

Sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în perioada următoare.

Meteorologii au emis Cod Galben de ploi începând de astăzi, 26 ianuarie, ora 08:00, până marți, 27 ianuarie, ora 10:00.

Ploi și vânt puternic

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp.

Cod Galben de ploi, Sursa foto: ANM

Cod Galben de ploi, Sursa foto: ANM

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

*Notă: până în seara zilei de marți, 27 ianuarie, temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h.

Intensificări ale vântului și ceață în mai multe județe

De asemenea, sunt în vigoare și avertizări nowcasting Cod Galben de vânt. În județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m și județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m, luni, până la ora 10:00, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h, care vor viscoli sau spulbera zăpada.

Totodată, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h se vor semnala și în județul Maramureş, zona de munte de peste 1800 m și județul Bistriţa-Năsăud, zona de munte de peste 1800 m, până la ora 11:00.

Se vor semnala local și temporar ceață, ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m, însoțită de burniță, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului, ghețușului sau chiciurei, în:

  • zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;
  • județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Suharău, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Drăgușeni, Viișoara, Concești, Mitoc, Adășeni;
  • zona joasă a județului Suceava , respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;
  • județul Galaţi;
  • zona joasă a județului Neamţ , respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;
  • zona joasă a județului Vrancea , respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;
  • județul Iaşi 
  • județul Vaslui

vant
ploi
zapada
anm
x close