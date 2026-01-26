Ploi și vânt puternic în țară, zăpadă la munte: ANM, harta zonelor vizate

Meteorologii au emis Cod Galben de ploi începând de astăzi, 26 ianuarie, ora 08:00, până marți, 27 ianuarie, ora 10:00.

Ploi și vânt puternic

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp.

Cod Galben de ploi, Sursa foto: ANM

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

*Notă: până în seara zilei de marți, 27 ianuarie, temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h.

Citește și: EXCLUSIV Vremea în vara 2026. Când începe canicula. Va fi unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată

Intensificări ale vântului și ceață în mai multe județe

De asemenea, sunt în vigoare și avertizări nowcasting Cod Galben de vânt. În județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m și județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m, luni, până la ora 10:00, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h, care vor viscoli sau spulbera zăpada.

Totodată, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h se vor semnala și în județul Maramureş, zona de munte de peste 1800 m și județul Bistriţa-Năsăud, zona de munte de peste 1800 m, până la ora 11:00.

Se vor semnala local și temporar ceață, ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m, însoțită de burniță, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului, ghețușului sau chiciurei, în: