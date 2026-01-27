Vreme schimbătoare în februarie, cu posibil ger și ninsori. ANM, prognoza pentru următoarele săptămâni

Meteorologii precizează că vremea va fi schimbătoare în următoarele săptămâni, cu episoade de temperaturi mai ridicate decât ar fi normal și precipitații sub formă de ploaie și lapoviță.

„Trebuie să ne așteptăm la o vreme cu schimbări destul de importante pe intervale relativ scurte, pentru că ne așteptăm să rămânem, în continuare, sub influențe complexe în această parte a continentului. O parte care vin, pe de o parte, dinspre Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Acestea vor determina episoade cu temperaturi mai ridicate decât normale și precipitații - mai ales ploaie și lapoviță, ceea ce se întâmplă în aceste zile.

Pe de altă parte, trebuie să urmărim constant evoluția maselor de aer rece, foarte rece, de origine polară sau chiar arctică, care se mențin, în continuare, așa cum este firesc în acest sezon, la Nord și Nord-Est de țara noastră”, a declarat Florinela Georgescu, director executiv ANM, la Digi24.

Temperaturi ridicate și precipitații în prima parte a lunii februarie

„Estimările pentru următoarele patru săptămâni arată o probabilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor mai ridicat decât normalul, până spre sfârșitul primei părți a lunii februarie.

Pe de altă parte, regimul precipitațiilor pare a fi ușor excedentar, deci am putea interpreta această combinație de temperaturi ceva mai ridicate și mai multe precipitații ca fiind determinată de activitatea ciclonică dinspre Marea Mediterană, în mod deosebit”, a mai spus aceasta.

Gerul și zăpada pot reveni în februarie

Totuși, nu sunt excluse noi episoade de ger și ninsori în februarie, chiar dacă prima parte a lunii este caracterizată de precipitații și temperaturi mai ridicate.

„Este foarte posibil să vedem ninsori, mai ales la munte. Nu ar fi exclus să le vedem chiar la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că vom avea un scurt episod de vreme mai rece - de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, care poate aduce ninsori în jumătatea de Nord, Nord-Est a teritoriului.

După ar fi, iarăși, o mică încălzire. Dar niciodată nu excludem probabilitatea ca masele de aer rece, care nu sunt foarte departe de țara noastră, să-și extindă influența, din nou, spre noi. Și să avem, astfel, episoade cu temperaturi scăzute și ninsori”, a mai explicat aceasta.

