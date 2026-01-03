România sub zăpezi. Elena Mateescu (ANM) prognoza meteo actualizată / Zonele vizate de noi ninsori

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus care sunt zonele din România care vor fi sub avertizare de cod galben de ninsori în următoarele zile.

„Sunt în vigoare și informări meteorologice, și alerte de cod galben. Informarea meteorologică e valabilă până luni seară la ora 20:00 și vizează precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Foto: Agerpres

Vorbim de cantități de apă de 10 - 30 de litri pe metru pătrat, ninsori care vor determina depunerea unui strat de zăpadă consistent, de 20 - 50 de centimetri. Intensificările vântului vor fi mai ales la munte, la altitudini mari, de peste 1500 de metri. Rafalele vor fi 70 - 80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Un cod galben este în vigoare până în această seară la ora 22:00 și vizează Carpații Orientali și litoralul, cu intensificări ale vântului, la peste 1700 de metri, de 70 - 85 km/h, iar pe litoral de 50-60 km/h.

De asemenea, din această seară de la ora 22:00, până luni seară la ora 20:00, în zone din partea de sud-vest a țării (Banat, SV-ul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, dar și Carpații Meridionali și Occidentali), vor cădea precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

Vorbim de strat de zăpadă care la munte poate atinge grosimi de 30 - 40 de centimetri, iar în zonele mai joase de relief de 10-25 de centimetri“, a spus, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

