DCNews Vremea După ”iarna ca-n povești” din România, de săptămâna viitoare vine primăvara. Temperaturi de peste 15 grade
Data publicării: 16:49 18 Feb 2026

După ”iarna ca-n povești” din România, de săptămâna viitoare vine primăvara. Temperaturi de peste 15 grade
Autor: Irina Constantin

INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos/Octav Ganea/ Zăpadă în București, 18 februarie 2026

Noaptea de marți spre miercuri a fost marcată de căderi însemnate de zăpadă în România, de alerte meteo inclusiv de Cod Roșu de ninsori. În București, stratul de zăpadă a depășit ușor jumătate de metru.

După încă un episod de iarnă ca-n povești - unul care a paralizat Bucureștiul și împrejurimile- săptămâna viitoare temperaturile maxime se anunță a fi peste 15 grade Celsius, cu soare. 

Meteorologii anunță, pentru toată țara, că, începând de luni, vremea se va încălzi, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei în majoritatea zonelor. În 23, 24 februarie se anunță, însă, ploi. 

În București, vremea se va încălzi, din 23 februarie, astfel că valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. 

Diferență de temperatură de 17 grade în București, în câteva zile

De miercuri, 25 februarie, în Capitală, estimarea meteo arată minime pozitive și maxime ce vor ajunge la 12 grade Celsius și cer parțial însorit, ca până vineri, temperaturile maxime să ajungă la 16 grade Celsius.

În doar câteva zile, diferența de temperatură ajunge astfel să fie de 17 grade Celsius. Asta pentru că, în sâmbăta care urmează, maxima zilei nu va depăși -1 grad în Capitală. 

prognoza meteo
vremea bucuresti
