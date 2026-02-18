După ”iarna ca-n povești” din România, de săptămâna viitoare vine primăvara. Temperaturi de peste 15 grade

După încă un episod de iarnă ca-n povești - unul care a paralizat Bucureștiul și împrejurimile- săptămâna viitoare temperaturile maxime se anunță a fi peste 15 grade Celsius, cu soare.

Meteorologii anunță, pentru toată țara, că, începând de luni, vremea se va încălzi, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei în majoritatea zonelor. În 23, 24 februarie se anunță, însă, ploi.

În București, vremea se va încălzi, din 23 februarie, astfel că valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei.

Diferență de temperatură de 17 grade în București, în câteva zile

De miercuri, 25 februarie, în Capitală, estimarea meteo arată minime pozitive și maxime ce vor ajunge la 12 grade Celsius și cer parțial însorit, ca până vineri, temperaturile maxime să ajungă la 16 grade Celsius.

În doar câteva zile, diferența de temperatură ajunge astfel să fie de 17 grade Celsius. Asta pentru că, în sâmbăta care urmează, maxima zilei nu va depăși -1 grad în Capitală.