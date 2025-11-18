Va ninge peste tot la munte. Vremea se răcește accentuat de astăzi, iar frigul cuprinde miercuri toată țara

O informare meteo generală este valabilă în toată țara până joi. Se răcește și ninge!
Astăzi, dar și miercuri și joi, este în vigoare o informare meteo generală de ploi abundente. La munte, meteorologii anunță ninsori, lapoviță și ninsoare în zonele joase, vânt puternic și vreme rece.
”În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.
Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40...60 km/h.
Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului” anunță meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie.
A fost emisă prognoza meteo specială pentru București. Astăzi, ”cerul va avea înnorări și temporar va ploua moderat cantitativ (20...25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de 35...45 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 3...5 grade”.
Miercuri, ”vremea se va răci accentuat. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade”.
Pe parcursul informării meteo, ANM emite și alerte de fenomene severe imediate. Luni seară, a fost Cod Roșu în Cluj de vânt puternic, de până la 140 km/h, în zonele înalte. Rămâneți pe DCNews pentru actualizări în acest sens.
