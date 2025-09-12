Cod Galben de ploi în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi însemnate în mai multe județe din țară.

ANM a emis, vineri, o informare meteorologică pentru intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 02:00, și o atenționare Cod Galben în perioada 12 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 22:00.

Averse însemnate cantitativ

Vor fi perioade cu ploi, cu caracter de aversă, îndeosebi în jumătatea de est a țării și în zonele montane, iar izolat se pot produce descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

Sursa foto: ANM

Zonele vizate de atenționarea Cod Galben sunt nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde aversele vor fi însemnate cantitativ, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie va actualiza mesajul în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

