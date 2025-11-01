€ 5.0851
Data publicării: 07:52 01 Noi 2025

EXCLUSIV De ce a fost octombrie 2025 o lună atipică în România. Meteorolog ANM: E în top 3 de când se fac măsurători
Autor: Ioan-Radu Gava

Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a explicat de ce octombrie 2025 a fost o lună atipică în România.

Spre deosebire de anii trecuți, octombrie 2025 a debutat cu două episoade de vreme severă, cu o scădere accentuată a temperaturii și cu precipitații însemnate. Mihai Huștiu, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre această lună atipică, unică în ultimele două decenii.

„Luna octombrie încearcă să recupereze din ce nu a fost, pentru că trebuia să fie o lună stabilă, fără prea multă ploaie. Trebuia să fie o lună mai caldă, dar până la această dată a fost cu temperaturi sub norme.

Suntem acum cu o temperatură medie de 8,6 grade Celsius la nivelul României, față de 9,7 grade cât ar fi fost normal. Asta înseamnă o abatere negativă de -1,1 grade. A fost o lună, până la această dată, mai rece decât în mod normal“, a explicat meteorologul.

Mihai Huștiu (ANM): Luna octombrie ar fi trebuit să aducă cel puțin 2-3 săptămâni de vreme însorită

Potrivit lui Mihai Huștiu, octombrie 2025 se va individualiza ca o lună cu o abatere termică negativă față de normal, din cauza celor două episoade „capricioase“ din prima decadă.

„Prima decadă a adus o perioadă extrem de rece, cu temperaturi scăzute atât ziua, cât și noaptea. Au fost două perioade de vreme severă, doi cicloni, pe 2-3 octombrie și 7-9 octombrie. Asta înseamnă că și regimul termic, și precipitațiile au ieșit din tiparul climatologic al lunii octombrie. A fost o lună mai atipică. Și la nivelul precipitațiilor suntem cu 93 l/mp la nivelul României. Această cantitate plasează octombrie 2025 pe locul trei, după 1972, care a avut o medie de 143 l/mp și 2005, cu o medie de 98 l/mp. Octombrie 2025 este pe locul 3 de când se fac măsurători, grație celor două episoade din prima decadă.

Acum, în ultima decadă, temperaturile au fost peste medie. Săptămâna trecută am avut temperaturi de 25 de grade Celsius în sudul Munteniei, 23 de grade în Banat, în Capitală a fost de asemenea destul de cald. Și în aceste zile ne așteptăm la temperaturi destul de ridicate, 23 de grade și în București. Tendința se păstrează și în zilele următoare. Pe 31 octombrie am putea să atingem chiar 25 de grade în vestul țării. Sunt valori termice mai mari față de ce ar fi normal în această perioadă (9-15 grade Celsius). Noi vom avea între 15 și 25 de grade Celsius.

Octombrie încearcă să recupereze ceea ce nu am avut pe parcursul lunii și chiar dacă aceste ultime zile din octombrie aduc vreme caldă, tot pe abatere negativă se va încheia luna, un pic mai rece decât normal, atunci când vom trage linie la finalul acestei luni. A fost destul de capricioasă. Luna octombrie ar fi trebuit să aducă cel puțin 2-3 săptămâni de vreme însorită. Nu a fost chiar așa“, a mai explicat meteorologul ANM.

x close