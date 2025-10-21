Prognoza meteo pe o lună, actualizată de ANM: Urmează o răcire accentuată în toată țara și ploi abundente

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pe o lună. Chiar în săptămâna următoare, va fi o răcire accentuată.
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pe o lună.
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice și în general deficitar în restul teritoriului.
Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.
Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.
de Val Vâlcu