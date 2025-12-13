€ 5.0904
|
$ 4.3406
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Vremea Vremea în ianuarie și februarie 2026. Florinela Georgescu (ANM), informații pentru românii care își doresc zăpadă / video
Data actualizării: 12:46 13 Dec 2025 | Data publicării: 12:43 13 Dec 2025

EXCLUSIV Vremea în ianuarie și februarie 2026. Florinela Georgescu (ANM), informații pentru românii care își doresc zăpadă / video
Autor: Ioan-Radu Gava

zapada pe trotuar Foto: Freepik
 

Florinela Georgescu, director prognoză meteorologică la ANM, a spus cum va fi vremea în ianuarie și februarie 2026.

Florinela Georgescu, director prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat care sunt elementele ce favorizează o iarnă veritabilă și zăpadă consistentă în țara noastră.

„Noi ne uităm cu mare atenție nu doar la evoluția vortexului polar, ci și în zone care sunt definitorii pentru evoluția vremii, pe parcursul iernii, în România. Aici mă refer la Câmpia Rusă, acolo de unde vin de regulă cele mai importante răciri. Noi suntem mai aproape de acea zonă și suntem printre primele țări afectate, iar în situațiile cele mai severe, acea masă de aer de origine arctică reușește să se extindă până în vestul Europei. Nu are neapărat legătură cu vortexul polar.

CITEȘTE ȘI                  -               EXCLUSIV „Va fi o iarnă grea în România“ / Florinela Georgescu (ANM) demontează știrea care apare în fiecare toamnă / video

De asemenea, urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă deasupra Mării Mediterane, pentru că de acolo vin către noi precipitațiile cele mai importante cantitativ și tot dinspre Marea Mediterană vine pericolul viscolului, deoarece, atunci când ciclonii generați acolo intră în contact cu aerul deosebit de rece, se creează condițiile de viscol. Acestea sunt elementele cele mai importante ale episoadelor posibil severe din iarna aceasta.

Mediterana este fierbinte, ca și Oceanul Atlantic, și de aici este și acest potențial de a genera cicloni. Urmărim ce se întâmplă deasupra Mării Mediterane și, sigur, sunt și situații cu consecințe pentru vremea de la noi din țară, când ciclonii aceștia generați în Mediterană reușesc să ajungă în Marea Neagră, să se reîmbogățească în vapori de apă și să contribuie la severitatea fenomenelor care pot apărea la noi“, a explicat Florinela Georgescu.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Unde va ninge la sfârșitul acestei săptămâni. Va ninge și de Crăciun? Florinela Georgescu, informații de la ANM

Florinela Georgescu, vremea în ianuarie și februarie 2026

Directorul de prognoză din cadrul ANM a precizat că este posibil ca și începutul anului 2026 să aducă precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare consistente și să vorbim de o iarnă veritabilă în România în ianuarie și februarie, chiar și în martie.

„Și în 2025, episoadele mai de iarnă le-am avut în ianuarie, februarie, chiar și în martie. Există și explicații pentru acest lucru și știm cu toții că luna cea mai rece din calendar este ianuarie, urmată de februarie. Decembrie e oarecum pe locul trei.

Startul iernii, la noi, e mai lent și lasă probabilitatea cea mai mare pentru fenomene severe pentru ianuarie și februarie. Lunile acestea două sunt luni în care solul s-a răcit, a înghețat, ziua, cel puțin în ianuarie, nu a crescut suficient și sunt tot felul de elemente care favorizează apariția fenomenelor mai severe.

Pe de altă parte, apropo de martie, să nu uităm că echinocțiul este mai spre finalul lunii, deci debutul oficial al primăverii astronomice e după 20 martie“, a mai spus, la DC News, Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
florinela georgescu
meteo
zapada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Nou centru agrometeorologic, la ANM. Elena Mateescu, detalii despre proiectul de importanță europeană
Publicat acum 19 minute
Proiect unic la Roma. Elevii italieni învață istoria și secretele dacilor
Publicat acum 25 minute
Erdogan nu vrea război în Marea Neagră
Publicat acum 41 minute
Orașul de poveste care atrage tot mai mulți turiști: De la o cultură unică în lume, la senzații tari și cea mai gustoasă mâncare / foto
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Știai că dacă Pământul s-ar opri chiar și o secundă ar fi sfârșitul umanității? Iată ce s-ar întâmpla și cum ar arăta Apocalipsa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close