Florinela Georgescu, director prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat care sunt elementele ce favorizează o iarnă veritabilă și zăpadă consistentă în țara noastră.

„Noi ne uităm cu mare atenție nu doar la evoluția vortexului polar, ci și în zone care sunt definitorii pentru evoluția vremii, pe parcursul iernii, în România. Aici mă refer la Câmpia Rusă, acolo de unde vin de regulă cele mai importante răciri. Noi suntem mai aproape de acea zonă și suntem printre primele țări afectate, iar în situațiile cele mai severe, acea masă de aer de origine arctică reușește să se extindă până în vestul Europei. Nu are neapărat legătură cu vortexul polar.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV „Va fi o iarnă grea în România“ / Florinela Georgescu (ANM) demontează știrea care apare în fiecare toamnă / video

De asemenea, urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă deasupra Mării Mediterane, pentru că de acolo vin către noi precipitațiile cele mai importante cantitativ și tot dinspre Marea Mediterană vine pericolul viscolului, deoarece, atunci când ciclonii generați acolo intră în contact cu aerul deosebit de rece, se creează condițiile de viscol. Acestea sunt elementele cele mai importante ale episoadelor posibil severe din iarna aceasta.

Mediterana este fierbinte, ca și Oceanul Atlantic, și de aici este și acest potențial de a genera cicloni. Urmărim ce se întâmplă deasupra Mării Mediterane și, sigur, sunt și situații cu consecințe pentru vremea de la noi din țară, când ciclonii aceștia generați în Mediterană reușesc să ajungă în Marea Neagră, să se reîmbogățească în vapori de apă și să contribuie la severitatea fenomenelor care pot apărea la noi“, a explicat Florinela Georgescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Unde va ninge la sfârșitul acestei săptămâni. Va ninge și de Crăciun? Florinela Georgescu, informații de la ANM

Florinela Georgescu, vremea în ianuarie și februarie 2026

Directorul de prognoză din cadrul ANM a precizat că este posibil ca și începutul anului 2026 să aducă precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare consistente și să vorbim de o iarnă veritabilă în România în ianuarie și februarie, chiar și în martie.

„Și în 2025, episoadele mai de iarnă le-am avut în ianuarie, februarie, chiar și în martie. Există și explicații pentru acest lucru și știm cu toții că luna cea mai rece din calendar este ianuarie, urmată de februarie. Decembrie e oarecum pe locul trei.

Startul iernii, la noi, e mai lent și lasă probabilitatea cea mai mare pentru fenomene severe pentru ianuarie și februarie. Lunile acestea două sunt luni în care solul s-a răcit, a înghețat, ziua, cel puțin în ianuarie, nu a crescut suficient și sunt tot felul de elemente care favorizează apariția fenomenelor mai severe.

Pe de altă parte, apropo de martie, să nu uităm că echinocțiul este mai spre finalul lunii, deci debutul oficial al primăverii astronomice e după 20 martie“, a mai spus, la DC News, Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).