Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM

Un ciclon afectează mai multe state din Europa. Se anunță alerte de Cod Portocaliu și Cod Roșu de furtuni.

”O activitate ciclonică afectează o mare parte din Europa, în special în sud și-n centru, acolo unde au fost emise multe avertizări de Cod Portocaliu și Roșu, care consemnează posibilitatea să fie depășite cantități însemnate de precipitații, peste 50 - 60 l/mp. Cu siguranță, există riscul de inundații în zonele respective.

Pe site-ul meteoalarm.ro, fiecare serviciu din Europa actualizează aceste alerte, astfel încât cei interesați pot verifica site-ul și pot observa zonele afectate. Și România va fi traversată de sisteme frontale bine organizate.

Dacă în această după-amiază, vorbim, în special, de regiunile intracarpatice, dar și zonele montane (Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona de munte - unde pe arii restrânse vom avea 10-15 l/mp), mâine, cu extindere în aproape toată țara, cantitățile de apă, la nivel local, vor fi de 15 - 25 l/mp, cu intensificări ale vântului și viteze la rafală de 50 - 70 km/h, iar în zona montană, consemnăm 80 - 90 km/h.

Termic, rămânem pe un front de vreme caldă și astăzi, cu maxime între 25 până la 33 de grade, chiar și mâine, pentru ca începând de vineri să ne apropiem de temperaturile specifice datei din calendar, de la 22 până la 27 - 28 de grade” a anunțat Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie, la B1 TV.

