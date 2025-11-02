€ 5.0851
|
$ 4.3947
|
 
Data publicării: 16:02 02 Noi 2025

EXCLUSIV „Cea mai grea iarnă din ultimele decenii“ / Meteorolog ANM, precizări importante / video
Autor: Ioan-Radu Gava

cea mai grea iarna Foto: Unsplash
 

Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a spus care sunt șansele ca în România să avem cea mai grea iarnă din ultimele decenii.

Jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat pe Mihai Huștiu, meteorolog în cadrul ANM, care sunt șansele ca unele știri din această perioadă - care prevăd cea mai grea iarnă din ultimele decenii - să se confirme în sezonul rece 2025-2026.

„Sunt de mulți ani în presă, nu există vreo toamnă în ultimii 20 de ani să nu apară vreo știre că va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. E un fake-news?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sunt într-adevăr studii pe care le fac diferite centre sau climatologi, iar în ultimele săptămâni, la modă a fost vortexul polar care urma să vină peste România și să aducă vreme rece. Lucrurile sunt mai complexe și nu putem absolutiza o situație.

A apărut acum câteva zile un articol în care, pe situația pe care o avem în prezent - un vortex format în stratosferă, slab ca intensitate, care înseamnă că aerul rece din zona polară ajunge la latitudini mai sudice - ar putea favoriza o iarnă grea. Probabil că și din cauza faptului că atmosfera Pământului e mai caldă, vortexul e mai slab față de normal, iar efectele s-au simțit deja în octombrie, când am avut temperaturi scăzute. Practic, a ajuns aerul rece pe Europa“, a explicat meteorologul ANM.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV De ce a fost octombrie 2025 o lună atipică în România. Meteorolog ANM: E în top 3 de când se fac măsurători

Când vom ști sigur dacă sunt șanse ca România să se confrunte cu o iarnă grea?

Mihai Huștiu a precizat că situația este destul de complexă, iar astfel de prognoze nu au un grad mare de acuratețe. Dimpotrivă, continentul nord-american ar putea fi mai afectat decât Europa de pătrunderile de aer rece dinspre zona Polului Nord, iar estimări mai clare putem avea doar spre finalul lunii noiembrie. 

„În perspectivă, trebuie să corelăm acest vortex cu ce se întâmplă în Pacific, plus vânturile din stratosfera ecuatorială. Dacă toți acești factori ar favoriza un vortext mai slab în această perioadă și încălziri stratosferice, atunci, într-adevăr ar putea să fie și episoade în care vremea se răcește accentuat. Aceste pătrunderi reci nu se întâmplă concomitent și în America de Nord, și în Europa. De multe ori se întâmplă ca America de Nord să fie mai afectată de acest aer rece care curge de la poli.

Ca să avem noi o iarnă cu adevărat aspră e aproape regulă să avem aer rece pe Câmpia Rusă și strat de zăpadă. Primele prognoze mai clare se fac la final de noiembrie, când avem deja o distribuție a stratului de zăpadă pe Câmpia Rusă. Dacă el este suficient de extins, acest aer rece poate într-adevăr favoriza circulațiile de blocaj pe Europa și aerul rece să ajungă și în România. Dacă ajunge și intră în cuplaj cu aerul mai cald dinspre Marea Mediterană, poate favoriza apariția viscolului. Acelea sunt situațiile cele mai severe pe care putem să le avem în țara noastră“, a conchis Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

CITEȘTE ȘI               -              EXCLUSIV Vremea în weekendul 1-2 noiembrie 2025. Mihai Huștiu (ANM): Surpriza la care să se aștepte românii / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cea mai grea iarna
mihai hustiu
anm
vremea noiembrie
vremea decembrie
val valcu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Persoană decapitată de tren, în Argeș / video
Publicat acum 18 minute
De ce nu se poate baza România pe energie solară. Daniel Zamfir prezintă cifrele / video
Publicat acum 32 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 42 minute
În ce țară e mai convenabil să-ți faci dinții și care e standardul de aur
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Bătaie ca-n codru la Cluj-Napoca: Fete deghizate de Halloween și-au împărțit pumni și picioare în stradă / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Oct 2025
Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 31 Oct 2025
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
Publicat pe 31 Oct 2025
Vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 1 decembrie
 
chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close