Jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat pe Mihai Huștiu, meteorolog în cadrul ANM, care sunt șansele ca unele știri din această perioadă - care prevăd cea mai grea iarnă din ultimele decenii - să se confirme în sezonul rece 2025-2026.

„Sunt de mulți ani în presă, nu există vreo toamnă în ultimii 20 de ani să nu apară vreo știre că va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. E un fake-news?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sunt într-adevăr studii pe care le fac diferite centre sau climatologi, iar în ultimele săptămâni, la modă a fost vortexul polar care urma să vină peste România și să aducă vreme rece. Lucrurile sunt mai complexe și nu putem absolutiza o situație.

A apărut acum câteva zile un articol în care, pe situația pe care o avem în prezent - un vortex format în stratosferă, slab ca intensitate, care înseamnă că aerul rece din zona polară ajunge la latitudini mai sudice - ar putea favoriza o iarnă grea. Probabil că și din cauza faptului că atmosfera Pământului e mai caldă, vortexul e mai slab față de normal, iar efectele s-au simțit deja în octombrie, când am avut temperaturi scăzute. Practic, a ajuns aerul rece pe Europa“, a explicat meteorologul ANM.

Când vom ști sigur dacă sunt șanse ca România să se confrunte cu o iarnă grea?

Mihai Huștiu a precizat că situația este destul de complexă, iar astfel de prognoze nu au un grad mare de acuratețe. Dimpotrivă, continentul nord-american ar putea fi mai afectat decât Europa de pătrunderile de aer rece dinspre zona Polului Nord, iar estimări mai clare putem avea doar spre finalul lunii noiembrie.

„În perspectivă, trebuie să corelăm acest vortex cu ce se întâmplă în Pacific, plus vânturile din stratosfera ecuatorială. Dacă toți acești factori ar favoriza un vortext mai slab în această perioadă și încălziri stratosferice, atunci, într-adevăr ar putea să fie și episoade în care vremea se răcește accentuat. Aceste pătrunderi reci nu se întâmplă concomitent și în America de Nord, și în Europa. De multe ori se întâmplă ca America de Nord să fie mai afectată de acest aer rece care curge de la poli.

Ca să avem noi o iarnă cu adevărat aspră e aproape regulă să avem aer rece pe Câmpia Rusă și strat de zăpadă. Primele prognoze mai clare se fac la final de noiembrie, când avem deja o distribuție a stratului de zăpadă pe Câmpia Rusă. Dacă el este suficient de extins, acest aer rece poate într-adevăr favoriza circulațiile de blocaj pe Europa și aerul rece să ajungă și în România. Dacă ajunge și intră în cuplaj cu aerul mai cald dinspre Marea Mediterană, poate favoriza apariția viscolului. Acelea sunt situațiile cele mai severe pe care putem să le avem în țara noastră“, a conchis Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

