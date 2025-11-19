S-a depus strat de zăpadă în România - 19 noiembrie 2025. A nins în zonele joase din Moldova și Transilvania

A nins, pentru prima oară, în acest sezon, în zone joase din Moldova și Transilvania, anunță Florinela Georgescu, director de prognoză în ANM. Vorbim despre un strat de zăpadă important pentru data din calendar, 19 noiembrie 2025, respectiv 4 centimetri în Moldova și spre 9 centimetri în estul Transilvaniei.

Astăzi, se anunță ploi în mare parte din țară, iar în zilele următoare situația meteorologică este complexă, fiind, în continuare, condiții meteo pentru depunere de strat de zăpadă în anumite zone. Pe de altă parte, sâmbătă ne așteptăm la temperaturi de primăvară - 20 de grade Celsius, în special în sudul țării, asta după ce astăzi maximele nu vor atinge nici 10 grade.

Citește și: Vremea până la jumătatea lui decembrie: Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ninge în România - 19 noiembrie 2025. Imagini din țară

Imagine din Toplița județul Harghita/ foto Facebook - captură video Reels:

Imagini din Buzău:

Imagini din Vrancea: