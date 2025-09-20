Sfârșit de septembrie cu vreme de vară. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo acutalizată pentru zilele următoare

Într-o intervenție telefonică la România TV, sâmbătă după-amiază, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a spus cum va fi vremea în zilele următoare.

„Este o vreme caldă pentru ultima decadă a unei luni septembrie în țara noastră, luând în considerare atât maximele, cât și minimele pe parcursul nopților. Maximele vor fi într-un ecart între 20 și 30-31 de grade Celsius. Mâine este posibil să atingem în vestul și sud-vestul țării, valori de chiar 32 de grade Celsius, și minime mai ridicate, care se apropie de 20 de grade Celsius. Vor fi mai coborâte în depresiuni, spre 4 grade Celsius.

Săptămâna viitoare, până spre finalul acesteia, vorbim de temperaturi ce vor caracteriza o vreme mai caldă, în medie cu 10 grade peste normalul datei din calendar. Și în capitală va fi o vreme caldă, cu maxime de 27-29 grade, cu mici variații de la o zi la alta și fără precipitații, deocamdată“, a zis, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al ANM.

Vremea duminică - 21 septembrie

În țară

Vremea se va menține frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor în majoritatea zonelor. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat. Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

În București

Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade.