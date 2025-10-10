Vremea până pe 10 noiembrie. Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie, vremea va fi în general normală pentru această perioadă a anului. În prima săptămână va fi ceva mai rece, mai ales în vest și nord-vest, unde ploile vor fi puține.

Ulterior, potrivit meteorologilor, temperaturile se vor apropia de valorile obișnuite ale toamnei, iar precipitațiile vor fi în limite normale, cu mici abateri locale. Spre începutul lui noiembrie, va fi ușor mai cald decât de obicei, în special în nord-estul țării.

Vremea 13-20 octombrie

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 20-27 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

Vremea 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 3-10 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.