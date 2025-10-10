€ 5.0953
|
$ 4.3848
|
 
Data actualizării: 09:28 10 Oct 2025 | Data publicării: 09:17 10 Oct 2025

Vremea până pe 10 noiembrie. Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni
Autor: Doinița Manic

vremea ANM Foto: Unsplash
 

ANM a publicat prognoza meteo pentru perioada 13 octombrie - 10 noiembrie.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie, vremea va fi în general normală pentru această perioadă a anului. În prima săptămână va fi ceva mai rece, mai ales în vest și nord-vest, unde ploile vor fi puține.

Ulterior, potrivit meteorologilor, temperaturile se vor apropia de valorile obișnuite ale toamnei, iar precipitațiile vor fi în limite normale, cu mici abateri locale. Spre începutul lui noiembrie, va fi ușor mai cald decât de obicei, în special în nord-estul țării.

Vremea 13-20 octombrie

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

 

Vremea 20-27 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

 

Vremea 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

 

Vremea 3-10 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
prognoza meteo
vremea octombrie
vremea noiembrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
"Poate ar trebui să-i dăm afară din NATO". Trump cere sancționarea Spaniei pentru bugetul redus al apărării
Publicat acum 32 minute
Letitia James, procuroarea generală din New York, adversară a lui Donald Trump, pusă sub acuzare 
Publicat acum 33 minute
Cutremur de 7,4 în Filipine: "Mişcările erau prea violente" - Video
Publicat acum 48 minute
Victorie diplomatică majoră: Trump, în turneu istoric în Egipt, Israel și posibil Gaza. Va vorbi în Parlamentul israelian
Publicat acum 48 minute
Mario de Mezzo, conflict cu un șef ISU: ”Mă, să mori tu? Comandantu`”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 14 ore si 46 minute
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Informații din Guvernul Bolojan: Ce bugetari pleacă acasă. Clarificări după avertismentul de la BNR că vom ajunge mai rău ca Grecia
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close