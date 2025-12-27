ANM, prognoză actualizată pentru Bucureşti şi restul ţării. Se anunţă ninsori puternice

"PROGNOZĂ SPECIALĂ PENTRU INTERVALUL 27.12.2025 ORA 10:30 - 29.12.2025 ORA 21:00

ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 27.12.2025 Ora 10:30 - 28.12.2025 Ora 08:00 Va fi nebulozitate pe aproape tot intervalul, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.12.2025 Ora 08:00 - 29.12.2025 Ora 08:00

Cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -4...-1 grad.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.12.2025 Ora 08:00 - 29.12.2025 Ora 21:00

Cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică și luni (28 și 29 decembrie). Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări cod galben, pentru intensificări ale vântului în după-amiaza și seara zilei de duminică (28 decembrie).

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)", transmit cei de la ANM.

Se anunţă ninsori puternice în mai multe zone din România

ANM a emis un COD PORTOCALIU de ninsori, valabil de pe 28 decembrie ora 2:00, până pe 29 decembrie, ora 20:00.

"În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70...90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90...100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă", spun meteorologii.