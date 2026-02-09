Se răcește semnificativ. ANM anunță un nou strat de zăpadă de până la 15 cm. Deja sunt drumuri naționale afectate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă de astăzi, de la ora 10:00, până miercuri, 10 februarie, la ora 10:00, de precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și răcire.

Strat de zăpadă până la 15 centimetri

”În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp și izolat de 15...20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș” anunță ANM.

Vânt puternic în sud-est, sud, est și centrul țării

Meteorologii mai anunță că ”Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea”.

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului, transmite ANM.

Temperaturi cu până la 9 grade mai scăzute decât normalul perioadei. Minime de -14 grade

A fost emisă și o alertă de Cod Galben, care a intrat în vigoare la ora 10:00, valabilă 24 de ore, o alertă de temperaturi deosebit de scăzute și ger, pentru Moldova și estul Transilvaniei: ”În Moldova și estul Transilvaniei, pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade”.

Deja sunt drumuri afectate!

Lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale au fost nevoiţi să intervină pe două tronsoane cu material antiderapant şi să împingă zăpada ca urmare a ninsorilor căzute, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Ninsoare, ceață și polei

”Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a acţionat cu cinci utilaje şi s-au răspândit 38 de tone de material antiderapant pe DN 18, în Pasul Gutâi, în Pasul Prislop şi pe DN 17C, Dealul Ştefăniţei. Pe sectoarele de drumuri judeţene s-a intervenit cu nouă utilaje şi s-au împrăştiat 59 de tone de material antiderapant. (...) Ninge în Pasul Prislop. Se semnalează ceaţă pe mai multe sectoare de drum, iar vizibilitatea este redusă în trafic sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri”, a precizat Dan Bucă.

Conform sursei citate, cel mai mare strat de zăpadă căzut, 33 de centimetri, a fost înregistrat la staţia meteo Iezer din Munţii Rodeni.

”Se circulă în condiţii de iarnă pe zona montană a DN 18 şi DN 17C, unde a nins, iar pe celelalte tronsoane de drumuri naţionale, judeţene şi comunale traficul rutier decurge în condiţii optime”, a spus Dan Bucă.

Vremea în București. Se răcește semnificativ

Astăzi, vremea în București se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.

Marți, cerul va fi mai mult noros și noaptea trecător va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.

În intervalul 09 februarie, ora 10 - 11 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii.