Val de aer polar și ciclon mediteranean în România: Se răcește accentuat, ninge și vântul suflă cu până la 70 km/h

”Încă de la începutul acestui an activitatea ciclonică a fost foarte intensă la nivelul Europei, astfel ciclonii generați în zona Oceanului Atlantic au înaintat rapid pe continent și au antrenat pe partea lor posterioară mase de aer mai reci, de origine polară, provenite dinspre latitudini nordice. Pe măsură ce acest aer rece a coborât către regiunile sudice și a întâlnit aerul mai cald de deasupra Mării Mediterane, a determinat formarea de noi cicloni mediteraneeni a căror traiectorie dinspre sud-vest către nord-est au condus la perioade cu precipitații moderate și local însemnate cantitativ, precum și intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a țării noastre. (...)

În acest context, Administrația Națională de Meteorologie a emis, în intervalul 1-6 ianuarie, mai multe mesaje generale (informare, atenționare cod galben și avertizare cod portocaliu ) pentru fenomene meteorologice periculoase. În fig. 2 sunt reprezentate cantitățile de apă acumulate în decurs de 72 de ore (în intervalul 02.01.2026, ora 08 - 05.01.2026, ora 08) din partea de sud-vest și parțial de centru a României (în nuanțe de verde sunt valori de peste 25 l/mp), și având în vedere că acestea au fost predominant sub formă de ninsoare au condus la depunerea unui strat consistent de zăpadă în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, în Transilvania, dar parțial și în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia (peste 15...25 cm).

Un nou ciclon în România. Precipitații abundente și vânt puternic

Începând din 07 ianuarie și până în seara zilei de 08 ianuarie, un nou ciclon mediteranean se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina și va determina un nou episod cu precipitații intense (în general 20...30 l/mp, implicit cu depunerea unui strat mai consistent de zăpadă) în majoritatea regiunilor din țara noastră și local intensificări ale vântului, mai ales în sud, în est (viteze de 50...70 km/h) și în zona montană înaltă (rafale de 70...85 km/h).

Să răcește semnificativ. Val de aer polar

Notabilă, de data aceasta, va fi și răcirea vremii din zilele de joi (8 ianuarie) și vineri (9 ianuarie), atunci când vom resimți din plin pătrunderea aerului polar, post-frontal, din spatele ciclonului, astfel temperaturile maxime vor deveni negative (până spre -8...-6 grade) în vest, centru și nord, iar în noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va fi ger (temperaturi minime sub -10 grade) în toată zona montană, dar și în regiunile intracarpatice.

De altfel, până spre jumătatea lunii ianuarie, conform rulării modelelor numerice de prognoză (mai ales a modelului global ECMWF) ne vom menține cu un regim termic sub mediile climatologice ale perioadei, nu doar în România, ci și în toată jumătatea de est a Europei, unde va continua să acționeze o masă de aer, foarte rece, polar-arctică, evidențiată în fig.3, în nuanțe de verde deschis spre albastru închis (valori de la -6 grade până spre -18 grade, nucleul cel mai rece fiind poziționat peste Ucraina și Belarus), prezentă la aproximativ 1550 m deasupra solului.

Temperaturi negative în România și ziua, și noaptea și ninsori

Așadar, în perioada 12-15 ianuarie 2026, ne așteptăm la un interval cu temperaturi negative în țara noastră, atât ziua (temperaturi maxime în general între -10 și -2 grade) cât și noaptea (temperaturi minime în marea lor majoritate între -16 și -10 grade, local mai scăzute în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer mai degajat, elemente ce pot amplifica radiația nocturnă). O posibilă încălzire treptată a vremii este preconizată după data de 16 ianuarie. În plus, în intervalul 9-12 ianuarie, probabilitatea de apariție a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare, se menține ridicată.

Iarnă în toată regula în România

Putem concluziona că în perioada următoare vom avea parte de un episod autentic de iarnă, mai ales în privința regimului termic, demn de reputația lunii ianuarie (denumită tradițional în popor și luna lui gerar), contrar ultimilor 4...5 ani când luna ianuarie a fost blândă cu temperaturi primăvăratice, menționând aici anul 2023 când aceasta s-a situat pe locul 1 ca fiind cea mai caldă lună (cu o medie națională de +3.2 grade și o abatere de +5.1 grade față de media perioadei 1991-2020).

În 2023, erau peste 20 de grade în București, în 18 ianuarie

De altfel în ziua de 18 ianuarie 2023, s-au înregistrat noi recorduri absolute de temperatură (cele mai ridicate maxime din șirul de observații pentru o lună ianuarie) la mai multe stații meteorologice din extremitatea de sud a țării, astfel valoarea de 22,5 grade de la Turnu Măgurele, a înlocuit vechiul record de 22,2 grade de la Oravița, din 7 ianuarie 2001, implicit în București, cu un nou record de 20,9 grade pentru stația meteorologică de la Băneasa” anunță Administrația Națională de Meteorologie în România.