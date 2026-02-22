Cine va purta drapelul României la ceremonia de închidere a JO de iarnă 2026 Milano-Cortina

Pentru a încheia Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, duminică, organizatorii au planificat o ceremonie care va aduce un omagiu frumuseții italiene în cadrul antic al Arenei din Verona, relatează AFP și citat de Agerpres.

Julia Sauter, portdrapel la ceremonia de închidere a JO 2026 de iarnă

Patinatoarea Julia Sauter va fi purtătorul de drapel al României la Ceremonia de Închidere de la Verona. Sportiva de origine germană a terminat competiția în proba individuală feminină de patinaj artistic pe locul 17, cea mai bună performanță a unei reprezentante ale României în această probă, la Jocurile Olimpice.

„Flacăra olimpică se va stinge în această seară. Dar spiritul olimpic rămâne viu până la următoarea ediție de Jocuri prin sportivi, prin susținători și prin valorile pe care le-a oferit umanității”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Se încheie încă o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă

În această seară, de la ora 21:00, sportul va face loc artei și spectacolului pentru a încheia în mare stil cele două săptămâni olimpice italiene, ceremonia de închidere având ca temă tradițională parada sportivilor și stingerea vasului olimpic.

În timp ce ceremonia de deschidere a avut loc simultan în patru locații pentru a unifica Jocurile Olimpice dispersate, ceremonia de închidere va avea loc în frumoasa Verona, cunoscută în întreaga lume ca fiind locul de desfășurare a dramei „Romeo și Julieta”.

Cele mai bune rezultate ale tricolorilor la JO 2026 Milano-Cortina

Un rezultat istoric pentru țara noastră în această competiție a fost realizat de Mihai Tentea și George Iordache, care s-au clasat pe locul 5 în proba de bob-2.

De alte patru ori tricolorii au fost în top 15 la această ediție: locul 9 la sanie dublu feminin - Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu, locul 9 la ștafetă sanie - prin Valentin Crețu, Corina Buzatoiu, Raluca Strămăturaru - Carmen Manolescu și Marian Gîtlan - Darius Șerban; locul 12 la sărituri cu schiurile, echipe, - Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber; locul 15 la sanie individual - Valentin Crețu.

Pe locul 17 au terminat la sanie dublu masculin - Marian Gîtlan / Darius Șerban; la sărituri cu schiurile Super Team - Daniel Cacina / Mihnea Spulber și prin bobul de 4 persoane - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu și Andrei Nica.

Rezultatele lotului României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026

BIATLON - 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)

Anastasia Tolmacheva: 15 km individual - locul 72, 7,5 km sprint - locul 59, urmărire 10 km - 56;

Andreea Mezdrea: -

George Buta: 20 km individual - locul 39, 10 km sprint - locul 68, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

George Colţea: 20 km individual - locul 54, 10 km sprint - locul 67, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Raul Flore: 20 km individual - locul 89, 10 km sprint - locul 87, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Dmitrii Shamaev: 20 km individual - locul 70, 10 km sprint - locul 54, urmărire 12,5 km - locul 38, ştafeta masculină 4x7,5 km - locul 20;

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal, feminin

BOB - 4 sportivi + 1 rezervă (masculin):

Constantin Dinescu: bob-4 - locul 17;

George Iordache: bob-2 masculin - locul 5, bob-4 - locul 17;

Mihai Păcioianu: bob-4 - locul 17;

Mihai Tentea: bob-2 masculin - locul 5, bob-4 - locul 17;

Andrei Nica: bob-4 - locul 17;

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

PATINAJ ARTISTIC - 1 sportiv (feminin):

Julia Sauter: individual feminin - locul 17;

Antrenor: Roxana Luca

SANIE - 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin):

Corina Buzăţoiu: individual - locul 25, ştafetă pe echipe - locul 9;

Raluca Strămăturaru: dublu feminin - locul 9, ştafetă pe echipe - locul 9;

Carmen Manolescu: dublu feminin - locul 9, ştafetă pe echipe - locul 9;

Valentin Creţu: individual - locul 15, ştafetă pe echipe - locul 9;

Eduard Crăciun: individual - locul 23;

Marian Gîtlan: dublu masculin - locul 17, ştafetă pe echipe - locul 9;

Darius Şerban: dublu masculin - locul 17, ştafetă pe echipe - locul 9;

Tehnicieni: Alexandru Comşa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund

SĂRITURI CU SCHIURILE - 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin):

Daniela Toth: trambulina normală - locul 30, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 34;

Delia Folea: trambulina normală - locul 48, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 47;

Daniel Cacina: trambulina normală - locul 48, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 46, super echipe - locul 17;

Mihnea Spulber: trambulina normală - locul 49, echipe mixte - locul 12, trambulina mare - locul 49, super echipe - locul 17;

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund

SCHI ALPIN - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin):

Sofia Moldovan: slalom uriaş - locul 46, slalom - abandon;

Alexandru Ştefănescu: slalom uriaş - locul 43, slalom - locul 30;

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin) Andrei Burchiu - antrenor (masculin)

SCHI FOND - 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin):

Delia Reit: sprint - locul 85;

Paul Pepene: schiatlon - locul 50, sprint clasic - locul 72, individual 10 km liber - locul 52, sprint pe echipe - locul 24, 50 km start grupat - locul 47;

Gabriel Cojocaru: schiatlon - locul 54, sprint clasic - locul 63, individual 10 km liber - locul 65, sprint pe echipe - locul 24, 50 km start grupat - locul 49;

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund

SNOWBOARD - 2 sportivi (2 feminin):

Kata Mandel: snowboard cros - locul 24;

Henrietta Bartalis: snowboard cros - locul 31.

Tehnicieni: Geza Kinda - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund

„Ceremonia de Închidere marchează finalul unor zile intense, în care Team Romania a trăit la maximum fiecare start, fiecare coborâre, fiecare săritură și fiecare program pe gheață”, mai menționează oficialii COSR.

Ceremonia de închidere a JO 2026

După armonia celebrată la deschiderea Jocurilor, de data aceasta va fi onorată „frumusețea în acțiune”, într-un omagiu adus artelor italiene și frumuseții gestului sportiv.

„Cu 'frumusețea în acțiune', toate mijloacele de expresie, dansul, muzica, cinematografia, arhitectura, sunt integrate într-o coregrafie corală”, a explicat Maria Laura Iascone, directoarea ceremoniilor de la Milano-Cortina 2026.

'Frumusețea nu va fi doar arătată, ci experimentată, împărtășită și simțită. Ne dorim ca publicul să fie parte integrantă a unei povești care combină emoția și reflecția, trupul și sufletul', a mai spus Laura Iascone.

Organizatorii au dezvăluit deja câteva dintre numele care vor fi pe afișul ceremoniei, de la Roberto Bolle, unul dintre cei mai renumiți dansatori clasici din lume, până la cântărețul de muzică pop Achille Lauro, originar din Verona.

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, cele mai răspândite geografic din istorie, au fost „un succes”, a subliniat președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, validând astfel acest nou model.

„Aceste Jocuri sunt și au fost cu adevărat un succes în noul mod sustenabil de a face lucrurile”, a spus președinta forului olimpic internațional. „Au depășit toate așteptările și asta trebuie să ne amintim”, a adăugat ea.

La sfârșitul ceremoniei de închidere și pentru a marca predarea între cele două ediții, drapelul olimpic va fi înmânat oficial Alpilor francezi 2030, care vor avea propriul lor segment. Lumina va fi tema centrală a tabloului, cu o componentă muzicală, un spectacol live care combină artiști și sportivi și un film proiectat pe ecrane, toate menite să ofere o avanpremieră a ceea ce vor oferi Jocurile din 2030.

Citește și: Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)