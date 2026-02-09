JO de iarnă 2026. Programul sportivilor români. Unde se pot vedea live probele

La Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate în opt localități, concurează 29 de sportivi români. Trei dintre ei concurează luni, 9 februarie.
Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă are loc în perioada 6-22 februarie 2026, în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice. România este reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.
Întrecerile Milano-Cortina 2026 se dispută în opt localități: Antholz (biathlon), Bormio (schi alpin și schi alpinism, care își va face debutul olimpic), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie), Livigno (schi freestyle, snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză, short-track), Predazzo (schi sărituri, combinată nordică) și Tesero (schi fond, combinată nordică).
Primii componenți ai echipei României care au intrat în competiția olimpică de la Milano Cortina 2026 au fost băieții din lotul de sanie și fetele din cel de sărituri cu schiurile.
Daniela Toth și Delia Folea au încheiat întrecerile de pe trambulina normală pe locurile 30, respectiv 48, în timp ce Valentin Crețu și Eduard Crăciun au terminat primele două manșe, din cele patru de concurs, pe pozițiile 13, respectiv 25, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
În a treia zi de competiție, trei sportivi români evoluează la JO de iarnă 2026. Astfel, luni, 9 februarie, vor concura:
ora 18:00 (ora României) - Simplu, manșa 1 și 2
ora 20:00 (ora României) - NH Individual
ora 20:00 (ora României) - NH Individual
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 pot fi urmărite live pe canalele TVR și Eurosport.
Ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026 a avut loc la Milano, iar cea de închidere va avea loc la Verona.
