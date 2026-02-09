€ 5.0934
DCNews Sport JO de iarnă 2026. Programul sportivilor români. Unde se pot vedea live probele
Data publicării: 09:04 09 Feb 2026

JO de iarnă 2026. Programul sportivilor români. Unde se pot vedea live probele
Autor: Iulia Horovei

jocurile olimpice de iarna 2026 romania Sportiva Daniela Toth la sărituri cu schiurile, trambulina normală JO 2026/8 februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

La Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate în opt localități, concurează 29 de sportivi români. Trei dintre ei concurează luni, 9 februarie.

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă are loc în perioada 6-22 februarie 2026, în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice. România este reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.

Întrecerile Milano-Cortina 2026 se dispută în opt localități: Antholz (biathlon), Bormio (schi alpin și schi alpinism, care își va face debutul olimpic), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie), Livigno (schi freestyle, snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză, short-track), Predazzo (schi sărituri, combinată nordică) și Tesero (schi fond, combinată nordică).

Primii sportivi români care au evoluat deja la JO 2026

Primii componenți ai echipei României care au intrat în competiția olimpică de la Milano Cortina 2026 au fost băieții din lotul de sanie și fetele din cel de sărituri cu schiurile.

Daniela Toth și Delia Folea au încheiat întrecerile de pe trambulina normală pe locurile 30, respectiv 48, în timp ce Valentin Crețu și Eduard Crăciun au terminat primele două manșe, din cele patru de concurs, pe pozițiile 13, respectiv 25, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Programul Team Romania la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

În a treia zi de competiție, trei sportivi români evoluează la JO de iarnă 2026. Astfel, luni, 9 februarie, vor concura:

  • Sanie - Corina Buzățoiu

ora 18:00 (ora României) - Simplu, manșa 1 și 2

  • Sărituri cu schiurile - Andrei Cahina

ora 20:00 (ora României) - NH Individual

  • Sărituri cu schiurile - Mihnea Spulber

ora 20:00 (ora României) - NH Individual

Unde se pot vedea live probele de la Milano Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 pot fi urmărite live pe canalele TVR și Eurosport.

Ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026 a avut loc la Milano, iar cea de închidere va avea loc la Verona.

