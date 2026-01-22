Lotul României la JO de iarnă Milano–Cortina 2026: Cine va purta drapelul la deschidere

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026.
România a confirmat prezența a 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026. Printre aceștia, Julia Sauter va avea onoarea de a purta drapelul tricolor la ceremonia principală de deschidere, scrie Eurosport. În total, țara noastră va fi reprezentată de șapte purtători de drapel, prezenți la cele patru ceremonii oficiale din Italia.
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a aprobat oficial lotul care va concura în următoarele discipline: Biatlon, Bob, Patinaj artistic, Sanie, Sărituri cu schiurile, Schi alpin, Schi fond și Snowboard. Jocurile se desfășoară între 6 și 22 februarie.
„România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată azi de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a anunțat COSR pe Facebook.
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal (feminin)
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
o sportivă (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (feminin), Sat Olimpic Bormio (masculin)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
două sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
Pentru prima dată, JO Milano–Cortina 2026 vor include patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, și trei ceremonii secundare, la Cortina, Livigno și Predazzo. Transmisiunea principală va fi difuzată în direct în întreaga lume.
România a desemnat șapte purtători de drapel astfel:
Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno
Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina
