Lotul României la JO de iarnă Milano–Cortina 2026: Cine va purta drapelul la deschidere

România a confirmat prezența a 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026. Printre aceștia, Julia Sauter va avea onoarea de a purta drapelul tricolor la ceremonia principală de deschidere, scrie Eurosport. În total, țara noastră va fi reprezentată de șapte purtători de drapel, prezenți la cele patru ceremonii oficiale din Italia.

O delegație completă pentru 8 discipline

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a aprobat oficial lotul care va concura în următoarele discipline: Biatlon, Bob, Patinaj artistic, Sanie, Sărituri cu schiurile, Schi alpin, Schi fond și Snowboard. Jocurile se desfășoară între 6 și 22 februarie.

„România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată azi de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a anunțat COSR pe Facebook.

Lotul României

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal (feminin)

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

o sportivă (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (feminin), Sat Olimpic Bormio (masculin)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

două sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

Ceremonii și purtătorii de drapel

Pentru prima dată, JO Milano–Cortina 2026 vor include patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, și trei ceremonii secundare, la Cortina, Livigno și Predazzo. Transmisiunea principală va fi difuzată în direct în întreaga lume.

România a desemnat șapte purtători de drapel astfel:

Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano

Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno

Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo

Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina

