Stiri

DCNews Stiri Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei
Data publicării: 20:23 09 Mar 2026

Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei
Autor: Dana Mihai

erdogan-intalnire-trump_73561600 Foto: Agerpres

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Iranul să nu extindă conflictul, după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană în spațiul aerian al Turcia.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a reiterat luni avertismentele la adresa Iranului de a nu extinde conflictul, la câteva ore după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană în spaţiul aerian al Turciei, a doua din 4 martie, relatează EFE.

"În pofida avertismentelor noastre sincere, continuă să se ia măsuri extrem de greşite şi provocatoare, care pun la încercare prietenia Turciei", a avertizat Erdogan.

Apel la evitarea tensiunilor între cele două țări

"Nu trebuie să adoptăm atitudini care aruncă umbre asupra istoriei de o mie de ani de vecinătate şi fraternitate şi care deschid răni adânci în inima şi mintea naţiunii noastre", a declarat Erdogan într-un discurs transmis în direct de postul turc NTV.

Turcia face tot posibilul pentru ca "focul să nu se extindă şi să nu mai curgă sânge" şi urmăreşte evoluţia conflictului în strânsă cooperare cu ceilalţi membri NATO şi alţi aliaţi, a afirmat preşedintele turc.

În acelaşi timp, Erdogan a spus că, datorită rezervelor Băncii Centrale a Turciei, guvernul său încearcă să facă în aşa fel încât povara creşterii preţurilor la petrol şi gaze, din cauza războiului, să nu fie transferată pe umerii populaţiei sub forma unei inflaţii mai mari, amintind că de săptămâna trecută a fost instituit un sistem de eşalonare fiscală pentru a limita creşterea preţurilor la combustibili.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem

În plus, tarifele la importurile de îngrăşăminte au fost eliminate pentru a încuraja importul acestui produs, al cărui acces pe pieţele mondiale a fost puternic afectat de închiderea strâmtorii Ormuz. 

recep tayyip erdogan
Turcia Iran tensiuni
război Orientul Mijlociu
Comentarii

