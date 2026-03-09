Ultima strigare: Grupul de luptă românesc Getica, activ în Ucraina, recrutează piloți de drone. Cât e salariul

Grupul de voluntari români Romanian Battlegroup „Getica” a anunțat oficial extinderea activității prin înființarea unei echipe de sprijin separate, dedicată operațiunilor desfășurate în spatele liniei frontului.

Inițiativa oferă voluntarilor români posibilitatea de a contribui direct la efortul de apărare al Ucrainei prin activități ce țin de tehnologie și infrastructură, fără implicare directă în luptă.

Unitatea este în căutare de specialiști pentru trei piloni critici ai războiului modern.

Este vorba despre trei tipuri de roluri: piloți de drone de interceptare (C-UAS), ingineri FPV și personal pentru construcții defensive. Piloții C-UAS au misiunea de a neutraliza amenințările aeriene, inclusiv dronele de tip Shahed. Inginerii FPV sunt specialiști dedicați asamblării și mentenanței dronelor în laboratoare specializate, iar personalul din infanterie pentru construcții defensive se ocupă de fortificarea pozițiilor strategice.



Un aspect inedit al acestui proces de recrutare este că voluntarii selectați vor beneficia de formare profesională direct din partea Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU). Aceștia vor avea oportunitatea de a deveni printre primii români instruiți în utilizarea dronelor interceptoare de ultimă generație sau în ingineria sistemelor de zbor folosite în condiții reale de luptă.



Reprezentanții grupului au mulțumit celor care s-au alăturat deja proiectului. Interesul este ridicat, iar termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 10 martie 2026. După această dată, echipa Getica va începe procesul de contactare și selecție a voluntarilor înscriși.



Cerințe pentru candidați:



vorbitor de limbă română



vârsta între 20 și 50 de ani



condiție fizică bună



înțelegerea riscurilor asociate participării directe la ostilități



acceptarea valorilor și principiilor grupului



disponibilitate de a călători în zona de conflict



Experiența militară anterioară constituie un avantaj, dar nu este obligatorie.

Solda militară Străinii din FAU primesc lunar soldă militară, egală pentru tot personalul de același grad și poziție, indiferent de cetățenie. Solda militară include salariul de bază + sporuri (grad, vechime, diplome etc.).

Remunerație monetară (combat pay) ▸ 100.000 UAH/lună (~2.700 USD) - misiune de luptă pe linia frontului, artilerie, apărare AA, personal medical în zona de luptă, deminare ▸ 50.000 UAH/lună (~1.350 USD) - operațiuni în cadrul unităților de comandă ▸ 30.000 UAH/lună (~800 USD) - misiuni în afara zonei de luptă ▸ 15.000-30.000 UAH/lună (~400-800 USD) - alte misiuni și deminare

Remunerația continuă și în caz de: spitalizare după rănire, concediu medical, captivitate la inamic, dispariție.

Asistență financiară unică (deces/invaliditate) ▸ 15.000.000 UAH (~400.000 USD) - deces în misiune de luptă ▸ 2.271.000 UAH (~60.000 USD) - deces cauzat de boală în serviciu ▸ 1.514.000 UAH (~40.000 USD) - deces în perioada serviciului

Invaliditate: ▸ Cat. I: 1.211.200 UAH (~32.000 USD) ▸ Cat. II: 908.400 UAH (~24.000 USD) / 363.360 UAH ▸ Cat. III: 757.000 UAH (~20.000 USD) / 272.520 UAH

Beneficiari (deces): părinți, soț/soție necăsătorit, copii sub 18 ani.

Alocație la eliberare: 50% din solda lunară per an de serviciu Asistență recuperare: soldă lunară, anual Concediu anual: 30 zile/an (max 15 zile consecutive) + 2 zile călătorie

Concediu familial: max 10 zile, nelimitat ca număr/an