Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, responsabilitățile instituției în procesul de gestionare a câinilor fără stăpâni, numind care sunt județele în care s-au înregistrat cele mai bune rezultate.

Acesta a declarat că o colaborare între ONG-uri, primării și consilii locale ar face ca problema câinilor fără stăpâni - eradicată în mai multe state europene și nu numai - să devină istorie.

Blocajul din gestionarea câinilor fără stăpân

„Problema gestionării câinilor fără stăpân nu este doar a ANSVSA-ului, ci este problema societății. Cu siguranță, rolul ANSVSA este acela de a asigura că animalele au o bunăstare, sunt sănătoase din punct de vedere medical, sunt identificate. Tot ceea ce intră în contact cu animalele, vorbesc despre produsele medical veterinare sunt verificate de noi, alimentație - granule și nu numai pentru câini sunt verificate de colegii noștri.

(...) Există o serie de blocaje care se întâlnește unde, în realitate, nu există o comunicare și o implicare directe, eficiente între societatea civilă, vorbesc de ONG-uri cu precădere, primării, consilii locale. Aici e principalul blocaj. (...) Bunăstarea, sănătatea, identificarea, alimentația, SNCU (unităţi neutralizare subproduse de origine animală), produsele medical veterinare sunt principalele aspecte care sunt verificate într-un control, plus condițiile de autorizare. Sunt anumite fișe standardizate, care sunt implementate la nivel național, 'procedurate' - îmi place să zic așa, pentru că a fost unul dintre principalele obiective de a procedura activitățile, pentru că era un sistem destul de haotic”, a explicat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, la emisiunea „DC Anima”, în dialog cu Tudor Tim-Ionescu.

Ilfovul și Clujul, exemple de „Așa da”

„Au fost 320 de controale în adăposturile publice și private. Au fost găsite nereguli, s-au impus de la avertismente până la interzicerea activității. (...) Dar sunt și adăposturi de dat exemplu. Județul Ilfov este foarte bun pe ceea ce face, există implicare, dedicare și avem și rezultate. Județul Cluj, de asemenea. Sunt județe unde s-a demonstrat că se poate prin implicarea tuturor factorilor”, a mai spus el.