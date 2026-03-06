Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară

Nuca de cocos este un aliment care ar trebui luat în considerare pentru a fi inclus pe lista de cumpărături, și nu numai pentru beneficiile pe care le poate aduce, dintre care unele le vom explica în rândurile următoare.

Acest fruct tropical este destul de versatil, putând fi folosit pentru a prepara de la o delicioasă înghețată ideală pentru vară până la torturi originale pentru a sărbători evenimente speciale.

O altă alternativă pentru a folosi nuca de cocos în bucătărie este prepararea unor biscuiți simpli, al căror proces de preparare este foarte ușor. O idee pe care o propune de Anna Terés, creatoare de conținut gastronomic, într-un videoclip publicat pe rețelele sale sociale.

Biscuiți cu nucă de cocos - Ingrediente

În câțiva pași simpli, autoarea cărții Cocina para triunfar (Bucătăria succesului) elaborează această rețetă din care pot rezulta până la 50 de biscuiți.

175 g de nucă de cocos rasă

5 g de praf de copt sau bicarbonat de sodiu

100 g unt la temperatura camerei

50 g alune măcinate

2 ouă L

o lingură de esență de vanilie

un ou bătut pentru glazură

225 g de făină

200 g de zahăr

Rețetă pentru biscuiți cu nucă de cocos

Într-un bol, amestecăm făina, praful de copt, zahărul și nuca de cocos rasă.

Măcinăm alunele până când capătă o textură nisipoasă și le punem în același bol pentru a le amesteca cu ingredientele anterioare, plus untul, cele două ouă L și esența de vanilie, până când obținem un aluat bine omogenizat și compact.

Formăm o bilă și o punem în același bol acoperit, timp de o oră, în frigider.

După ce a trecut timpul, o întindem pe o suprafață cu făină și scoatem cercuri mici cu ajutorul unei forme.

Punem cercurile pe o tavă cu hârtie vegetală și le ungem cu un ou bătut.

Coacem 10-15 minute la 200 °C cu căldura setată sus și jos.

Când sunt aurii, scoatem biscuiții și îi lăsăm să se răcească.

Proprietățile și beneficiile nucă de cocos

Nuca de cocos are un conținut ridicat de fibre, esențiale pentru prevenirea problemelor precum constipația și menținerea unui tranzit intestinal corect. De asemenea, furnizează minerale precum seleniul, din care este o sursă importantă. Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), acesta „contribuie la menținerea părului și a unghiilor în condiții normale”.

Alte minerale prezente în nucă de cocos și evidențiate de FEN sunt fierul, despre care se spune că „contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei”, și potasiul, care favorizează „menținerea tensiunii arteriale normale”. În plus, ajută la controlul greutății noastre.