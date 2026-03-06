€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară
Data actualizării: 15:43 06 Mar 2026 | Data publicării: 15:43 06 Mar 2026

Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară
Autor: Darius Mureșan

biscuiți cu nucă de cocos Biscuiți cu nucă de cocos Foto: Captură foto Instagram Anna Terés

Biscuiții cu nucă de cocos sunt desertul simplu și aromat care poate îndulci orice zi de primăvară. Cu ingrediente puține și ieftine, rețeta se prepară rapid și aduce în bucătărie mirosul plăcut de cocos și de prăjituri proaspăt scoase din cuptor.

Nuca de cocos este un aliment care ar trebui luat în considerare pentru a fi inclus pe lista de cumpărături, și nu numai pentru beneficiile pe care le poate aduce, dintre care unele le vom explica în rândurile următoare.

Acest fruct tropical este destul de versatil, putând fi folosit pentru a prepara de la o delicioasă înghețată ideală pentru vară până la torturi originale pentru a sărbători evenimente speciale.  

O altă alternativă pentru a folosi nuca de cocos în bucătărie este prepararea unor biscuiți simpli, al căror proces de preparare este foarte ușor. O idee pe care o propune de Anna Terés, creatoare de conținut gastronomic, într-un videoclip publicat pe rețelele sale sociale. 

Biscuiți cu nucă de cocos - Ingrediente

În câțiva pași simpli, autoarea cărții Cocina para triunfar (Bucătăria succesului) elaborează această rețetă din care pot rezulta până la 50 de biscuiți.

  • 175 g de nucă de cocos rasă 
  • 5 g de praf de copt sau bicarbonat de sodiu
  • 100 g unt la temperatura camerei 
  • 50 g alune măcinate 
  • 2 ouă L 
  • o lingură de esență de vanilie 
  • un ou bătut pentru glazură
  • 225 g de făină
  • 200 g de zahăr

Citește și: Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă

Rețetă pentru biscuiți cu nucă de cocos

Într-un bol, amestecăm făina, praful de copt, zahărul și nuca de cocos rasă.

Măcinăm alunele până când capătă o textură nisipoasă și le punem în același bol pentru a le amesteca cu ingredientele anterioare, plus untul, cele două ouă L și esența de vanilie, până când obținem un aluat bine omogenizat și compact.

Formăm o bilă și o punem în același bol acoperit, timp de o oră, în frigider.

După ce a trecut timpul, o întindem pe o suprafață cu făină și scoatem cercuri mici cu ajutorul unei forme.

Punem cercurile pe o tavă cu hârtie vegetală și le ungem cu un ou bătut.

Coacem 10-15 minute la 200 °C cu căldura setată sus și jos.

Când sunt aurii, scoatem biscuiții și îi lăsăm să se răcească.

Proprietățile și beneficiile nucă de cocos

Nuca de cocos are un conținut ridicat de fibre, esențiale pentru prevenirea problemelor precum constipația și menținerea unui tranzit intestinal corect. De asemenea, furnizează minerale precum seleniul, din care este o sursă importantă. Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), acesta „contribuie la menținerea părului și a unghiilor în condiții normale”. 

Alte minerale prezente în nucă de cocos și evidențiate de FEN sunt fierul, despre care se spune că „contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei”, și potasiul, care favorizează „menținerea tensiunii arteriale normale”. În plus, ajută la controlul greutății noastre.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

biscuiti
cocos
desert
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Comisia Europeană, reacție după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban
Publicat acum 19 minute
COMPAS: Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, experiență practică în studioul DCNews
Publicat acum 33 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
Publicat acum 42 minute
Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Cum va fi vremea de Ziua Femeii. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 3 ore si 20 minute
O nouă țară vrea să intre în NATO, după începerea războiului cu Iranul: Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close