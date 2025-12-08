€ 5.0899
Brioșele care cuceresc TikTok-ul: rețeta virală de Crăciun care îți transformă masa de sărbători
Data actualizării: 15:40 08 Dec 2025 | Data publicării: 15:40 08 Dec 2025

Brioșele care cuceresc TikTok-ul: rețeta virală de Crăciun care îți transformă masa de sărbători
Autor: Alexandra Curtache

dulciuri de crăciun Foto: captură video Youtube
 

În pragul sărbătorilor de iarnă, utilizatorii TikTok dau peste o rețetă care nu doar că arată ca un decor de Crăciun, dar e și simplă, rapidă și… delicios de bună.

Este vorba despre preparatul numit Christmas M&M Cookies — „fursecurile de Crăciun cu M&M”, care s-au viralizat ca fulgere sub hashtaguri festive. O idee perfectă pentru cine vrea să aducă magia sărbătorilor pe masa de Crăciun, fără bătai de cap. 

De ce sunt virale: magia vizualului și gust simplu

Pe TikTok și alte rețele de socializare, magia începe cu imaginea: culori roşu-verde (culorile Crăciunului), aspect apetisant, și proces de preparare simplu, rapid și vizual. Conform unui studiu al unui magazin britanic de dulciuri, Christmas M&M Cookies au atins 3,6 milioane de vizualizări, cele mai multe dintre toate rețetele de sărbătoare analizate. 

Rețeta e la îndemâna oricui: un aluat simplu de fursecuri, la care se adaugă M&M-uri festive (milch chocolate, de obicei roșii și verzi) și eventual chipsuri de ciocolată. Fursecurile ieșite sunt moi, dulci, pline de culoare — perfecte pentru sentimentele cozy de sărbători.

Cum se prepară Christmas M&M Cookies

Iată o variantă simplificată a rețetei:

Ingrediente de bază: unt moale, zahăr brun și/sau alb, ouă, vanilie, făină - toate mixate într-un aluat clasic de fursecuri. 

Adaugă la final M&M-uri colorate (roșii și verzi) și dacă vrei, chipsuri de ciocolată. 

Modelează fursecurile, pune la copt, și… gata, obții fursecuri festive, apetisante, care cuceresc prin aspect și gust.

Ideal pentru a fi servite ca desert la masa de Crăciun, ca gustare între prieteni sau ca „cadou dulce” de sărbători într-o cutie frumos ambalată.

Ce le face speciale pentru Crăciun

Aspect festiv cu M&M-uri colorate, fursecurile capătă instant vibe-ul sărbătorilor.

Simplicitate & rapiditate - nu necesită tehnici complicate sau ingrediente rare. Perfect dacă ai mulți musafiri sau vrei să gătești pe fugă.

Universalitate, copii, adolescenți, adulți toată lumea le iubește. Fără restricții, fără pretenții culinare.

Unde găsești rețeta și inspirație

Dacă vrei să vezi un clip inspirațional care combină mai multe rețete virale de Crăciun (inclusiv fursecuri, dulciuri, preparate festive), merită să urmărești acest video de pe YouTube, care reunește rețete populare pe TikTok:

reteta
