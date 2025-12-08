Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025

România TV a fost cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor.
România TV a fost cel mai urmărit post de știri în mediul urban în ziua de 7 decembrie.
Postul a înregistrat valori constante pe parcursul întregii zile, culminând cu vârful de audiență din intervalul 21:00-21:15, când România TV a obținut: 4,2% rating, față de ceilalți competitori care s-au situat între 3,2% și 1,0% rating în același interval. Și în restul serii, România TV a dominat audiența.
Analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalista România TV Simona Gheorghe au moderat, începând cu ora 16:00, o ediție maraton cu informații în timp real și analize ale evoluției votului pentru Primăria Capitalei. Programul special, în duplex, s-a încheiat după difuzarea datelor din exit-poll, la ora 21:30.
Formatul comun DCNews - România TV, desfășurat în ziua cu cel mai ridicat interes public pentru alegerile locale din București, a contribuit la atragerea unui număr important de telespectatori.
