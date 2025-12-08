€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Mass-media Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025
Data publicării: 15:56 08 Dec 2025

Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025
Autor: Anca Murgoci

telecomanda telecomandă
 

România TV a fost cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor.

România TV a fost cel mai urmărit post de știri în mediul urban în ziua de 7 decembrie.

Postul a înregistrat valori constante pe parcursul întregii zile, culminând cu vârful de audiență din intervalul 21:00-21:15, când România TV a obținut: 4,2% rating, față de ceilalți competitori care s-au situat între 3,2% și 1,0% rating în același interval. Și în restul serii, România TV a dominat audiența.

România TV, ediția specială realizată în duplex cu DCNews, transmisă în direct în ziua votului

Analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalista România TV Simona Gheorghe au moderat, începând cu ora 16:00, o ediție maraton cu informații în timp real și analize ale evoluției votului pentru Primăria Capitalei. Programul special, în duplex, s-a încheiat după difuzarea datelor din exit-poll, la ora 21:30.

Formatul comun DCNews - România TV, desfășurat în ziua cu cel mai ridicat interes public pentru alegerile locale din București, a contribuit la atragerea unui număr important de telespectatori.

VEZI ȘI: Un oraș din România, surpriza anului 2025 în imobiliare: „Iată că și orașele secundare pot oferi stabilitate!” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

audienta
romania tv
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Zelenski, întâlnire cu Macron, Starmer și Merz la Londra. Discuții despre planul de pace
Publicat acum 21 minute
MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife. Ce se știe despre cel de-al doilea rănit
Publicat acum 31 minute
Robert Cazanciuc: Pentru mine, Constituția este busola după care îmi ghidez activitatea publică
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Brioșele care cuceresc TikTok-ul: rețeta virală de Crăciun care îți transformă masa de sărbători
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 16 ore si 3 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 19 ore si 8 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 5 ore si 17 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat acum 21 ore si 0 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close