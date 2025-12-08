Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025

România TV a fost cel mai urmărit post de știri în mediul urban în ziua de 7 decembrie.

Postul a înregistrat valori constante pe parcursul întregii zile, culminând cu vârful de audiență din intervalul 21:00-21:15, când România TV a obținut: 4,2% rating, față de ceilalți competitori care s-au situat între 3,2% și 1,0% rating în același interval. Și în restul serii, România TV a dominat audiența.

România TV, ediția specială realizată în duplex cu DCNews, transmisă în direct în ziua votului

Analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalista România TV Simona Gheorghe au moderat, începând cu ora 16:00, o ediție maraton cu informații în timp real și analize ale evoluției votului pentru Primăria Capitalei. Programul special, în duplex, s-a încheiat după difuzarea datelor din exit-poll, la ora 21:30.

Formatul comun DCNews - România TV, desfășurat în ziua cu cel mai ridicat interes public pentru alegerile locale din București, a contribuit la atragerea unui număr important de telespectatori.

