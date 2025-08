Insula iubirii cu Mădălina și Emil Dobrovolschi se mută la TVR. Dragoste a fost și la desfășurătorul confruntării finale dintre Iohannis și Ponta

Într-o țară în care „nepotismul” e deja un cuvânt de duzină, iată că am ajuns într-un punct mai cald, mai siropos, mai... personal: Soțul-invitat de televiziunea publică.

Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Klaus Iohannis a lăsat microfoanele conferințelor pentru platoul TVR, unde l-a chemat pe soț. Pentru că de ce nu?

Nu este doar soțul. Este, potrivit cărții ei, partenerul cu care a negociat, la o cafea pe măsuța din bucătărie, desfășurătorul marii confruntări prezidențiale din 2014. Căci, așa cum spune autoarea:

„La o cafea cu partenerul meu de viață, s-a născut desfășurătorul confruntării finale”.

Și cum să nu-l aduci în emisiune pe omul cu care ai scris istorie (și căruia i-ai călcat cămăși înainte de dezbaterea prezidențială)?

„După ce am trimis desfășurătoarele și am încheiat negocierile cu cele două staff-uri, m-am apucat de călcat câteva cămăși ale iubitului meu. Aș face aici o mărturisire - habar nu am să calc, dar în ziua aceea am simțit că asta m-ar putea relaxa”, scria Mădălina Dobrovolschi, pe atunci Pușcalău, în cartea „Înfruntarea finală”.

Dar revenind la 2025 și la televiziunea plătită din banii românilor. Culmea, în emisiune, jurnalista i-a spus soțului ei:

„Sunteți exemplul perfect de model! Am avut emoții...”

Și pe bună dreptate. Că nu-i ușor să intervievezi omul cu care împarți perna și parolă de Netflix. Poate chiar și contul de Google Docs cu desfășurătoare istorice.

România, unde iubirea nu e doar în aer, ci și în grila de programe

Și uite-așa, am ajuns la emisiunea în care iubirea e subiect de talk-show, cămășile sunt simbol al încrederii în sine, iar platoul devine un living room cu lumini de studio. Și poate, în edițiile viitoare, vom avea și rubrici precum:

„Ce mai gătește soțul la presiune?”

„Test rapid: Cât de bine îți cunoști partenerul?”

„Ai ghicit desfășurătorul - varianta romantică!”

Până atunci, dragostea trece prin stomac, prin campanii prezidențiale... și prin studiourile TVR.

Și de ce nu, am putea face Insula iubirii la TVR. Cum spunea jurnalista în dedicația din cartea sa: „Jumătății mele, Emil, cel care m-a învățat să iau decizii corecte...” Dacă tot vorbim despre decizii corecte, ne întrebăm: A fost decizia de a-l invita pe soț una „corectă”?

Întrebarea care se pune este: Tot „la o cafea cu partenerul de viață, s-a născut desfășurătorul emisiunii de la TVR”, ca la dezbaterea prezidențială dintre Klaus Iohannis și Victor Ponta din 2014? Ce alte decizii „corecte” se mai iau în doi la cafea și ajung pe TVR?

