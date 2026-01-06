€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Româncă și sute de turiști blocați pe o insulă pustie din Yemen: Nimeni nu știe nimic
Data actualizării: 21:53 06 Ian 2026 | Data publicării: 20:22 06 Ian 2026

Româncă și sute de turiști blocați pe o insulă pustie din Yemen: Nimeni nu știe nimic
Autor: Tiberiu Vasile

Româncă și sute de turiști blocați pe o insulă pustie din Yemen: Nimeni nu știe nimic Rol ilustritativ. Sursa foto: Freepik
 

O româncă, împreună cu sute de turiști, a rămas blocată pe o insulă din Yemen.

O româncă și aproximativ 600 de turiști au rămas izolați pe o insulă pustie din Yemen, după ce retragerea trupelor Emiratelor Arabe Unite a blocat orice posibilitate de a părăsi Socotra. Decizia, luată în urma unui ultimatum impus de Arabia Saudită, a lăsat vizitatorii fără zboruri către continent, potrivit agențiilor internaționale.

Cursele aeriene de pe aeroportul principal al insulei au fost suspendate, pe fondul tensiunilor dintre Abu Dhabi și Riad, care sprijină tabere opuse în războiul civil yemenit.

„Nimeni nu știe nimic, iar oamenii vor doar să revină la viața lor normală”, a spus Aurelija Krikstaponiene, o turistă din Lituania sosită pe insulă de Anul Nou. Ea ar fi trebuit să revină la Abu Dhabi, însă ar putea fi nevoită să tranziteze Arabia Saudită, pe măsură ce influența Emiratelor asupra Socotrei scade.

Turistă româncă printre cei blocați

Printre cei afectați se numără și românca Bianca Cus. În ciuda situației, ea încearcă să profite de timpul petrecut pe insulă.

„Încerc să mă bucur de fiecare zi, la fel ca înainte să aflăm că vom rămâne blocați”, a declarat ea pentru Reuters.

Problemele sunt amplificate de lipsa infrastructurii financiare: bancomatele nu funcționează, plățile cu cardul sunt imposibile, iar transferurile bancare nu mai pot fi folosite. „Majoritatea turiștilor vor rămâne fără bani în câteva zile. Totul depinde de numerar. Când se termină, vom dormi sub cerul liber și vom depinde de localnici pentru mâncare”, a spus Maciej, un polonez dintr-un grup de 100 de persoane, potrivit News.ro.

Socotra, aflată la peste 300 de kilometri de coasta Yemenului, a fost mult timp un refugiu față de violențele de pe continent. În 2018, Emiratele Arabe Unite au desfășurat trupe și echipamente militare pe insulă, pentru a-și consolida influența în strâmtoarea Bab al-Mandab, un punct strategic între Africa și Peninsula Arabică.

CITEȘTE ȘI: Poți locui gratuit pe o insulă din Grecia, cu o singură condiție. Primești și o masă pe zi, iar utilitățile sunt incluse
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

yemen
romanca
emiratele arabe unite
insula
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Kate Middleton, vizată într-un scandal crud cu poze nud
Publicat acum 2 minute
Una mie, una ție! Șefii din Servicii și Parchete, deciși prin reciprocitate. Strategia lui Nicușor Dan
Publicat acum 33 minute
Omul președintelui din CCR, contestat de AUR, aruncă în aer pensiile magistraților? Nicușor Dan, precizări din Paris. ”Noi avem dreptate”
Publicat acum 45 minute
Adrian Zuckerman: Trump nu trebuie să vândă Ucraina ca să ia Venezuela, puteam să o luăm
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Israel și Siria reiau dialogul diplomatic cu ajutorul SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 59 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close