Româncă și sute de turiști blocați pe o insulă pustie din Yemen: Nimeni nu știe nimic

O româncă și aproximativ 600 de turiști au rămas izolați pe o insulă pustie din Yemen, după ce retragerea trupelor Emiratelor Arabe Unite a blocat orice posibilitate de a părăsi Socotra. Decizia, luată în urma unui ultimatum impus de Arabia Saudită, a lăsat vizitatorii fără zboruri către continent, potrivit agențiilor internaționale.

Cursele aeriene de pe aeroportul principal al insulei au fost suspendate, pe fondul tensiunilor dintre Abu Dhabi și Riad, care sprijină tabere opuse în războiul civil yemenit.

„Nimeni nu știe nimic, iar oamenii vor doar să revină la viața lor normală”, a spus Aurelija Krikstaponiene, o turistă din Lituania sosită pe insulă de Anul Nou. Ea ar fi trebuit să revină la Abu Dhabi, însă ar putea fi nevoită să tranziteze Arabia Saudită, pe măsură ce influența Emiratelor asupra Socotrei scade.

Turistă româncă printre cei blocați

Printre cei afectați se numără și românca Bianca Cus. În ciuda situației, ea încearcă să profite de timpul petrecut pe insulă.

„Încerc să mă bucur de fiecare zi, la fel ca înainte să aflăm că vom rămâne blocați”, a declarat ea pentru Reuters.

Problemele sunt amplificate de lipsa infrastructurii financiare: bancomatele nu funcționează, plățile cu cardul sunt imposibile, iar transferurile bancare nu mai pot fi folosite. „Majoritatea turiștilor vor rămâne fără bani în câteva zile. Totul depinde de numerar. Când se termină, vom dormi sub cerul liber și vom depinde de localnici pentru mâncare”, a spus Maciej, un polonez dintr-un grup de 100 de persoane, potrivit News.ro.

Socotra, aflată la peste 300 de kilometri de coasta Yemenului, a fost mult timp un refugiu față de violențele de pe continent. În 2018, Emiratele Arabe Unite au desfășurat trupe și echipamente militare pe insulă, pentru a-și consolida influența în strâmtoarea Bab al-Mandab, un punct strategic între Africa și Peninsula Arabică.

