Poți locui gratuit pe o insulă din Grecia, cu o singură condiție. Primești și o masă pe zi, iar utilitățile sunt incluse

Ești un iubitor de pisici șu cauți o aventură de neuitat? Uimitoarea insulă grecească Syros oferă cazare gratuită, mic dejun inclus și utilități gratuite în schimbul ajutorului acordat îngrijirii pisicilor salvate și a celor fără stăpân, scrie Greek City Times.

Syros, eleganta capitală a Cicladelor din Marea Egee, se remarcă prin arhitectura neoclasică uluitoare, plaje imaculate, sate fermecătoare și o atmosferă liniștită - perfectă pentru a scăpa de aglomerația orașelor.

Insula are o populație numeroasă de pisici vagaboande, iar Syros Cats - o organizație non-profit - lucrează neobosit la sterilizare, programe de hrănire, îngrijire veterinară și găsirea de adăposturi pentru felinele aflate în nevoie.

Ce li se oferă turiștilor care merg pe Insula Syros pentru a îngriji pisicile fără stăpân

Această inițiativă emoționantă a câștigat faimă mondială prin intermediul serialului documentar Netflix din 2021, Cat People (Episodul 5: „Micii oameni ai lui Dumnezeu”), care a scos în evidență sanctuarul de salvare a pisicilor God's Little People din apropiere, fondat de artista Joan Bowell. Episodul surprinde legăturile profunde dintre salvatori și pisici, inspirându-i pe mulți iubitori de animale.

Programul de voluntariat Syros Cats primește adulți în formă, sănătoși și independenți (singuri sau cupluri) pentru o ședere de minimum o lună. Doar 4 voluntari sunt găzduiți simultan, adesea din medii diverse - promovând toleranța și schimbul cultural.

În schimbul ajutorului oferit veți primi o cameră privată într-o casă comună (bucătărie, baie și zone de living), mic dejun și toate utilitățile incluse.

Care sunt sarcinile zilnice

Printre sarcinile zilnice (aproximativ 5 ore/zi, 5 zile/săptămână, adesea dimineața) se numără:

Hrănirea pisicilor rezidente și de pe stradă

Curățarea țarcurilor și a litierelor

Îngrijirea, socializarea și îmbrățișarea pisoilor/pisicilor timide

Administrarea medicamentelor

Grădinărit și întreținere

Asistență la vizitele la veterinar sau la prinderea de pisici pentru sterilizare

Întâmpinarea vizitatorilor și ghidarea tururilor.

Sunt bineveniți și cei care muncesc de la distanță, dacă au flexibilitate în ceea ce privește turele. Totuși, nu sunt acceptate persoanele care vin cu copii sau cu animale de companie.

Voluntarii trebuie să își acopere singuri prețul călătoriei la Syros, costurile pentru prânz și cină, dar și cheltuielile personale. Vizitatorilor din afara UE li se amintește că trebuie să țină cont de limitele de 90 de zile ale spațiului Schengen și că e necesar să obțină o asigurare de călătorie.

Începând cu ianuarie 2026, aplicațiile pentru anul în curs sunt închise, din cauza cererii copleșitoare, dar puteți urmări site-ul oficial Syros Cats (syroscats.com) și rețelele sociale pentru viitoarele posturi vacante.









