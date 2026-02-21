€ 5.0974
Data publicării: 16:45 21 Feb 2026

Slovacia ameninţă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina
Autor: Dana Mihai

Curent Foto: Pixabay, de Geralt

Premierul slovac Robert Fico a amenințat că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă nu sunt reluate livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Premierul slovac Robert Fico a ameninţat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters.

Livrările de petrol, blocate după un atac cu drone

Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu ţiţei după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone ruseşti care a deteriorat infrastructura conductei Drujba.

Slovacia este şi un furnizor european major de electricitate pentru Ucraina, care are nevoie de energie după ce atacurile ruseşti i-au avariat reţeaua. Experţii spun că luna trecută Slovacia a fost responsabilă pentru 18% din importurile de electricitate ale Ucrainei.

Ultimatum pentru Kiev

"Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate luni, vor cere companiei SEPS să oprească aprovizionarea cu electricitate a Ucrainei", a spus Fico într-o postare pe platforma X.

Ucraina a propus rute alternative de tranzit pentru a livra petrol către Europa, în timp ce sunt reparate conductele în regim de urgenţă. Într-un document analizat de Reuters, misiunea Ucrainei în UE a propus livrări prin sistemul ţării de transport al petrolului sau pe o rută maritimă, inclusiv prin conducta Odesa-Brody.

"Ucraina reiterează disponibilitatea sa continuă pentru a asigura transportul petrolului în cadrul legal disponibil", se arată în document.

Citește și: Sfaturile unui fost președinte ucrainean pentru Zelenski: Aici ar fi trebuit să insiste. Ce ar urmări, de fapt, Putin în negocierile cu Ucraina

Ungaria şi Slovacia au acuzat Ucraina că amână reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba din motive politice, iar miercuri au anunţat oprirea exporturilor de motorină către Ucraina.

Potrivit firmei de consultanţă ExPro, cu sediul la Kiev, Ungaria şi Slovacia au furnizat 68% din energia electrică importată de Ucraina în această lună. De asemenea, Ungaria este responsabil pentru aproximativ o treime din importurile de gaze ale Ucrainei, potrivit operatorului de tranzit din Ucraina.

