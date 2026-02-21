Decizia care-i schimbă jocurile lui Trump: Ce înseamnă anularea taxelor vamale de către Curtea Supremă (CNN)

Curtea Supremă a anulat, vineri, taxele vamale de urgență impuse de președintele Donald Trump, o decizie semnificativă care ar putea redirecționa cursul agendei de politică economică și externă a administrației, arată o analiză CNN.

Decizia, adoptată cu 6 voturi la 3, care a inclus atât judecători conservatori, cât și liberali în majoritate, are potențialul de a reseta relația dintre o Casă Albă care a împins în mod repetat limitele juridice și o Curte Supremă care a trecut cu vederea, caz după caz, aceste eforturi de când Trump a revenit la putere.

Doar că, la fel ca majoritatea deciziilor importante ale Curții, verdictul de vineri ridică noi întrebări despre cum va fi aplicată în practică interpretarea amplă a legii federale: pentru companiile americane, pentru consumatori și pentru alegători, în prag de alegeri parlamentare.

Într-o conferință de presă dură, la câteva ore după decizie, Trump a atacat mai mulți judecători și a anunțat că se va baza pe alte autorități legale pentru a menține taxele în vigoare.

Prima pierdere majoră pentru Trump

De la revenirea la Casa Albă, Trump a acumulat un palmares impresionant la Curtea Supremă, dominată de conservatori, inclusiv o decizie care a îngreunat blocarea agendei sale de către instanțele inferioare și o serie de decizii importante de urgență favorabile politicilor sale privind migrația și eforturile sale de a consolida puterea executivă. Asta după ce, în 2024, instanța i-a acordat președintelui imunitate față de urmărirea penală pentru unele dintre acțiunile pe care le-a întreprins în ultimele zile ale primului său mandat - o decizie istorică pe care administrația continuă să o citeze în mod regulat în cazuri recente.

Dar acest palmares de succese în cazuri majore s-a oprit, brusc, vineri. Doi dintre judecătorii pe care i-a numit în funcție în timpul primului său mandat - Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett - au decis împotriva lui.

„Mi-e rușine de anumiți membri ai instanței”, a spus Trump într-o conferință de presă la Casa Albă, reacționând la decizie, numindu-i pe judecătorii majoritari o „rușine pentru națiunea noastră”.

Chiar dacă decizia instanței de a anula taxele de urgență impuse de Trump era anticipată încă de la audierile de anul trecut, reprezintă o respingere clară a strategiei administrației de a împinge la limită cadrul legal. Ea subliniază ideea că instanțele federale sunt una dintre puținele instituții din cadrul guvernului federal dispuse - uneori - să-i spună președintelui „nu”.

Președintele Curții Supreme, John Roberts, a avertizat în opinia sa de 21 de pagini că administrația a încercat să propună o „'extindere transformatoare' a autorității președintelui asupra politicii tarifare” pentru a-și justifica taxele globale și „așa cum este demonstrat de exercitarea acestei autorități în acest caz - și asupra economiei în general”.

Dar rămâne de văzut dacă această decizie va marca o schimbare durabilă în relația dintre puterea executivă și cea judecătorească. Pe rol se află și alte dosare dificile pentru Trump, inclusiv tentativa de a elimina cetățenia prin naștere și de a concedia un membru al Consiliului Rezervei Federale.

Impact politic înainte de alegeri

Decizia instanței ar putea avea consecințe majore nu numai pentru economie și relații externe, ci și pentru alegerile electorale.

Trump s-a confruntat cu opoziția unor republicani din cauza utilizării fără precedent a taxelor. Acum ar putea avea nevoie de sprijinul Congresului pentru a pune în aplicare planuri alternative. De exemplu, pentru a prelungi noile tarife globale anunțate vineri, va avea nevoie de votul parlamentarilor.

Acest lucru i-ar pune pe republicani în situația de a susține taxe vamale într-un an electoral. „Președintele Trump este un negociator foarte priceput și vreau ca el să continue să aibă succes în extinderea accesului la piață”, a declarat senatorul republican Chuck Grassley din Iowa într-o declarație atent formulată.

„Îi îndemn pe membrii administrației Trump să continue negocierile, colaborând în același timp cu Congresul pentru a asigura măsuri de aplicare pe termen lung, astfel încât să putem oferi oportunități de piață extinse și certitudine fermierilor și afacerilor de familie din Iowa”, a adăugat el.

Majoritatea americanilor consideră taxele vamale ca fiind, în general, dăunătoare economiei, conform unor sondaje recente efectuate înainte de decizia Curții Supreme privind politicile tarifare ale președintelui Trump. Majoritatea afirmă că autoritatea președintelui de a stabili taxe vamale ar trebui să fie limitată. Un sondaj al Facultății de Drept Marquette a constatat că o majoritate de 56% susține că taxele vamale dăunează economiei SUA. Iar un sondaj NPR/PBS News/Marist a constatat că democrații (87%) și independenții (63%) consideră taxele vamale dăunătoare economiei.

Președintele american a lăsat clar să se înțeleagă că nu va renunța la această strategie, dar este posibil să fie nevoit să își ajusteze discursul, întrucât alternativele legale de care dispune sunt mai limitate decât instrumentul pe care Curtea l-a blocat.

Prima ocazie majoră va fi marți, când va susține discursul privind Starea Națiunii.

Moment tensionat înaintea discursului

Anul trecut, după un discurs în Congres, Donald Trump i-a strâns mâna președintelui Curții și i-a spus: „Mulțumesc din nou. Nu o să uit”.

De această dată, atmosfera ar putea fi diferită. Momentul pronunțării hotărârii, cu doar câteva zile înainte de discurs, a fost intens speculat. Cu toate că termenul este unul obișnuit pentru Curte, sincronizarea pune hotărârea în centrul atenției chiar înaintea apariției publice a președintelui.

Trump a criticat dur judecătorii din majoritate, numindu-i „proști” și „slugi” și sugerând că ar fi putut fi influențați de interese străine. El i-a descris pe Gorsuch și Barrett drept „o rușine pentru familiile lor”.

Urmează conflictul privind rambursările

Cazul se întoarce acum la instanțele inferioare, care vor trebui să stabilească modul în care ar putea fi returnate sumele deja colectate, adică aproximativ 134 de miliarde de dolari.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a cerut restituirea imediată a banilor „încasați ilegal”, cu tot cu dobândă.

Judecătorul Brett Kavanaugh, în opinia sa separată, a avertizat că guvernul federal ar putea fi obligat să ramburseze miliarde de dolari companiilor care au plătit taxele vamale, deși unele dintre acestea au transferat deja costurile către consumatori.

Mai multe companii au deschis procese pentru a-și proteja dreptul la rambursare. Printre ele se numără și Costco, care a susținut în instanță că demersul este necesar pentru a nu-și pierde dreptul la recuperarea integrală a sumelor.

Totuși, procesul ar putea dura luni sau chiar ani.

Trump și alternativele de care dispune

În ciuda eșecului de vineri, președintele Trump nu rămâne fără instrumente. El a semnat deja ordinul pentru impunerea unei taxe globale de 10% în baza unei alte legi comerciale (Secțiunea 122), care îi oferă puteri largi, dar doar pentru 150 de zile, dacă nu intervine Congresul.

Judecătorul Kavanaugh a susținut, în opinia sa, că președintele a ales „articolul greșit din lege” pentru a impune taxele vamale, sugerând că alte baze legale ar fi mai potrivite.

Întrebări juridice importante

Hotărârea readuce în discuție așa-numita „doctrină a marilor chestiuni”, folosită în ultimii ani de majoritatea conservatoare pentru a bloca politici ale administrației Biden. Conform acestei teorii, Executivul are o marjă și mai restrânsă de acțiune atunci când sunt în joc probleme politice sau economice majore, dacă legea nu oferă o autorizație clară.

Judecătorul Kavanaugh a susținut că doctrina nu ar trebui aplicată în domeniul politicii externe. În schimb, Gorsuch a arătat că legea invocată de Trump nu i-a conferit în mod clar puterea extinsă de a impune taxe globale.

Judecătoarea Elena Kagan, deși a fost de acord cu anularea taxelor vamale, a respins utilizarea doctrinei în acest caz, afirmând că nu este nevoie de un astfel de instrument interpretativ: „Fără autoritate legală, tarifele președintelui nu pot rămâne în vigoare”, se arată în opinia sa.

Citește și: Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri. Alexandru Mironov: Bântuie cerul planetei