Ce pregătiri face Iranul pentru a se apăra în fața SUA. Trump ia în calcul un "atac limitat" pentru a pune presiune

Pe măsură ce tensiunile cresc, Iranul se pregătește pentru a se apăra în fața SUA printr-o serie de măsuri vizibile. Teheranul fortifică instalațiile nucleare, reconstruiește baze de rachete, reorganizează structurile de comandă și intensifică supravegherea internă.

Diplomația pare să fi atins un punct mort. La Geneva, negocierile indirecte dintre Iran și SUA au durat peste trei ore, dar nu s-a ajuns la niciun acord concret. Abbas Araghchi, principalul diplomat iranian, a menționat că s-au stabilit doar „principii directoare”. Vicepreședintele american JD Vance a precizat că Teheranul nu a recunoscut „liniile roșii” stabilite de președintele Trump.

În paralel, pregătirile militare americane avansează rapid. Surse apropiate situației spun că armata SUA ar putea fi pregătită pentru o acțiune chiar acest weekend, după ce forțele aeriene și navale au fost consolidate în regiune.

Reconstrucția bazelor după conflictul cu Israel

Tensiunile actuale își au rădăcina în conflictul de 12 zile din iunie anul trecut, dar și în multe alte episoade dintr-o istorie complicată, când Israelul a lovit site-uri nucleare și facilități de rachete iraniene, ucigând comandanți de rang înalt. Iranul a ripostat cu sute de rachete și drone, iar SUA au atacat trei situri nucleare, despre care Trump a spus că au fost „total distruse”.

Imagini satelitare recente arată reconstrucția rapidă a infrastructurii de rachete:

-Baza Imam Ali din Khorramabad a fost reparată, silozurile refăcute, iar lucrările continuă.

-Bazele aeriene Tabriz și situl de rachete din nord au trecut prin reparații majore: piste, tuneluri și căi de rulare refăcute.

-La Hamadan, craterul provocat de bombardamente a fost astupat, iar adăposturile aeronavelor reconstruite.

-Instalatia de producție de combustibil solid din Shahrud, crucială pentru rachete cu rază lungă, a fost refăcută rapid.

„Cel mai important sit este Shahrud. Pagubele au fost reparate foarte rapid”, a spus Sam Lair, expert în neproliferare. Linia de producție începe să funcționeze și ar putea crește capacitatea de producție a motoarelor pentru rachete.

Fortificare pentru instalațiile nucleare

În paralel cu reconstrucția rachetelor, Iranul fortifică instalațiile nucleare:

-La Muntele Pickaxe, lângă Natanz, intrările tunelurilor au fost întărite cu beton proaspăt.

-La Taleghan 2, din complexul Parchin, situl este acum acoperit cu beton și pământ, iar David Albright, președintele Institute for Science and International Security, avertizează că „ar putea deveni în curând un buncăr de nerecunoscut”.

-Complexul Tir, lângă Isfahan, dedicat componentelor pentru centrifuge, a fost, de asemenea, refăcut.

Jeffrey Lewis, expert în securitate, subliniază că Iranul și-a mutat probabil echipamente esențiale în subteran înaintea loviturilor israeliene, reconstrucția fiind mai rapidă decât se estima.

Reorganizarea conducerii și controlul intern

Conflictul anterior a evidențiat slăbiciuni în lanțul de comandă iranian. Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, era greu de contactat, iar autoritatea fusese delegată provincial.

Iranul a răspuns prin consolidarea Consiliului Suprem de Securitate Națională și crearea unui nou Consiliu al Apărării. Ali Shamkhani, veteran al Gardienilor Revoluției și supraviețuitor al unei tentative de asasinat, a fost numit secretar al noului organism. Aceasta ar putea reflecta temeri legate de o posibilă „lovitură de decapitare” vizând conducerea de vârf, inclusiv pe Khamenei.

În același timp, autoritățile iraniene au intensificat represiunile interne, temându-se de posibile proteste. Mii de persoane au fost arestate sau ucise, inclusiv reformiști proeminenți, acuzați că subminează unitatea națională.

Exerciții militare și tensiuni în Strâmtoarea Hormuz

Iranul desfășoară exerciții navale în Golful Persic și a închis temporar porțiuni ale Strâmtorii Hormuz, un punct strategic pentru petrolul global. Forțele iraniene au efectuat și manevre comune cu Rusia în Golful Oman și nordul Oceanului Indian.

În același timp, SUA au trimis două portavioane în regiune. USS Gerald R. Ford s-a apropiat de Strâmtoarea Gibraltar pentru a se alătura USS Abraham Lincoln, deja în Golful Persic. Grupurile navale includ distrugătoare, crucișătoare, submarine și peste 50 de avioane de vânătoare. O dronă iraniană a fost doborâtă în Marea Arabiei după ce s-ar fi apropiat agresiv, iar Gardienii Revoluției au amenințat un petrolier american.

Trump a declarat: „Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru”, referindu-se la un „atac limitat” asupra Iranului, o tactică de presiune pentru a forța acceptarea unui acord nuclear. Portavioanele și forțele americane amplasate în zonă cresc îngrijorarea privind un atac iminent.

Mesaj clar

Experții afirmă că Iranul transmite un mesaj strategic: un conflict ar fi costisitor. Profesorul Vali Nasr spune: „Tactica Iranului este de a convinge Statele Unite că un război va fi costisitor. Washingtonul va trebui să calculeze aceste costuri înainte de a decide asupra unui atac”.

Diplomația continuă să funcționeze, dar fragil. Pe teren, însă, ambele părți se pregătesc pentru un scenariu în care negocierile eșuează, alimentând temeri privind o escaladare majoră în regiune, conform CNN.

