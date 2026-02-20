€ 5.0974
DCNews Sport Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: ”Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”
Data actualizării: 22:11 20 Feb 2026 | Data publicării: 22:11 20 Feb 2026

Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: ”Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”
Autor: Andrei Itu

eduard-novakudmr-vrea-sa-fie-deputat-de-bucuresti-ales-de-catre-cetateni--nu-prin-intelegeri-politice_77475500 FOTO: Agerpres / Carol Eduard Novak

Eduard Novak nu a avut cuvinte de laudă după prestația Juliei Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, chiar dacă a fost cel mai bun rezultat din istoria patinajului românesc.

Julia Sauter a încheiat finala de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina pe locul 17. Este cea mai bună clasare din istoria României la acest capitol, însă Eduard Novak a lansat critici dure, afirmând pe o rețea socială că „trăiește cea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc”, făcând o comparație cu David Popovici.

„Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”

„Trăiesc cea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”, a scris Carol Eduard Novak, pe contul său de Facebook.

Foto

Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: ”Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”

*sursă - captură Facebook Carol Eduard Novak 

Carol Eduard Novak este campion paralimpic la ciclism. De asemenea, este inițiatorul ”Legi Novak”, un proiect ce se axează asupra reglementării participării sportivilor străini în competițiile românești. Pe lângă performanțele sportive, Carol Eduard Novak a avut și funcții administrative importante, respectiv ministru UDMR al Tineretului și Sportului în Guvernul României între decembrie 2020 și iunie 2023.

Julia Sauter este patinatoare născută în Germania, dar care a ales să concureze sub drapelul României de aproximativ 15 ani. Vezi mai multe detalii aici!

