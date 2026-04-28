DCNews Sport Anunțul lui Gigi Becali despre noul antrenor al FCSB. Elias Charalambous, tot mai aproape de revenirea pe banca roș-albaștrilor
Data actualizării: 17:58 28 Apr 2026 | Data publicării: 17:58 28 Apr 2026

Anunțul lui Gigi Becali despre noul antrenor al FCSB. Elias Charalambous, tot mai aproape de revenirea pe banca roș-albaștrilor
Autor: Andrei Itu

gigi-becali-4_08306700 Sursa foto: Agerpres / Gigi Becali

După plecarea lui Mirel Rădoi la echipa turcă Gaziantep, FCSB-ul patronat de Gigi Becali caută antrenor principal de câteva zile.

FCSB își caută antrenor principal de câteva zile după despărțirea de Mirel Rădoi. Elias Charalambous este una dintre variante, pentru a reveni la FCSB, deși a plecat din proprie inițiativă de la echipa lui Becali, pe 7 martie 2026, după o înfrângere cu Universitatea Cluj, în ultima etapă din sezonul regulat.

Gigi Becali crede că Elias Charalambous va reveni la FCSB


Cipriotul Elias Charalambous se află în această perioadă, în România. Ieri trebuia să se întâlnească cu Gigi Becali pentru o discuție. Becali a spus că nu s-a mai întâlnit cu Elias Charalambous, însă speră că antrenorul va accepta să revină la FCSB.

”Nu am apucat să mă văd cu el, nu știu nimic. Trebuie să dea un răspuns zilele astea. Cine vine și califică echipa în Conference League va rămâne și din vară. Cred că el va fi acela”, a declarat Gigi Becali, conform Digisport.ro.

Presa din Cipru afirmă că Elias Charalambous va reveni la FCSB

Marți dimineață, jurnaliștii din Cipru, de la publicația Thema Sports au anunțat că Elias Charalambous ar fi dispus să revină pe banca FCSB-ului.

"Este deja în București, iar dacă nu se mai întâmplă ceva neprevăzut, va prelua echipa în meciurile rămase", notează sursa citată.

Amintim că antrenorul Elias Charalambous a câștigat 4 trofee alături de FCSB. Mai mult, a ajuns cu FCSB în optimile Europa League în anul 2025.

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Anunțul lui Gigi Becali despre noul antrenor al FCSB. Elias Charalambous, tot mai aproape de revenirea pe banca roș-albaștrilor
Publicat acum 17 minute
O femeie a murit după un lifting facial într-un cabinet din Capitală. Ministrul Sănătății a trimis un control
Publicat acum 26 minute
Lovitură grea în gimnastica românească. Ana Bărbosu, suspendată 2 ani de ITA după controale ratate
Publicat acum 37 minute
Intervenția ministrului Cătălin Predoiu la World Policy Conference 2026: Europa trebuie să se adapteze la asta / Video
Publicat acum 46 minute
Guvernul și sindicatele, consultări privind noua lege a salarizării. Concluziile discuțiilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
Publicat acum 4 ore si 32 minute
Coaliție PSD+AUR, după moțiune. George Simion: Există două probleme mari care blochează acest scenariu
Publicat acum 7 ore si 9 minute
Protest în Piața Victoriei! Austeritatea a scos oamenii în stradă. Lideri sindicali: Nu ne temem de căderea Guvernului. E doar începutul
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close