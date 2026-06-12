Cupa Mondială 2026: Elefantul Tarak a prezis rezultatul meciului Germania - Curaçao - VIDEO

Elefantul Tarak consideră Curaçao o victimă sigură în fața Germaniei la Cupa Mondială 2026 / Captură Video Nexta

Elefantul „prezicător” Tarak a reușit să-i liniștească pe fanii germani, înaintea meciului Germania - Curaçao, de la Cupa Mondială 2026.

Elefantul Tarak, de la grădina zoologică din Köln, a „prezis” că Germania va învinge în primul meci de la Cupa Mondială de fotbal 2026. Duminică seara, Germania se va disputa primul meci contra selecționatei din Curaçao.

Conform Nexta, elefantului Tarak i s-a cerut să prezică rezultatul partidei Germania – Curaçao. Tarak a avut de ales dintre trei mingi, două cu steagurile celor două state și alta alba pentru remiză.

Fără să ezite, elefantul Tarak a ales mingea cu steagul Germaniei pe care a strivit-o cu piciorul. Conform reprezentanților parcului zoo acest lucru înseamnă că elefantul a mizat pe victoria Germaniei.

Elefantul vede Curaçao o victimă sigură în fața Germaniei la Cupa Mondială 2026

VIDEO

???? Oracle elephant predicts a German victory in their next World Cup match



At Cologne Zoo, 20-year-old elephant Tarak was asked to predict the outcome of the Germany–Curaçao match. Three balls were placed in front of him: one for each team and one representing a draw.



It took… pic.twitter.com/x31n4q4esN — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

După ce a zdrobit cu piciorul mingea germană, elefantul a luat mingea Curaçao și a început să o care prin zona sa.

Partida Germania – Curaçao va fi uminică, la ora 20.00 (ora României). Partida se va disputa pe stadionul din Houston, SUA.

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Amintim că meciurile de la Cupa Mondială au început vineri, cu partidele Mexic - Africa de Sud, încheiat 2-0 și Coreea de Sud - Cehia, scor 2-1.

Animale ajunse celebre pentru „predicțiile lor”

De-a lungul anilor, mai multe animale au ajuns celebre pentru „predicțiile” lor cu privire la meciurile de la Campionatele Mondiale. Pe lângă elefantul Tarrak, iată alte animale cunoscute:

Caracatița Paul este probabil cel mai renumit „oracol” sportiv. La Cupa Mondială din 2010, a prezis corect toate meciurile Germaniei, dar și finala dintre Spania și Olanda.

Achilles este motanul alb care a făcut predicții pentru partidele de la Cupa Mondială din 2018, găzduită de Rusia.

Elefantul Nelly a devenit cunoscută în timpul Campionatului European din anul 2016 și al altor turnee.