Rezultate Cupa Mondială 2026: Mexic 2 - 0 Africa de Sud / Coreea de Sud 2 - 1 Cehia, după o revenire spectaculoasă

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Primele două meciuri de la Cupa Mondială 2026, Mexic - Africa de Sud și Coreea de Sud - Cehia s-a desfășurat joi, 11 iunie 2026.

Selecţionata de fotbal a Mexicului a învins echipa Africii de Sud cu scorul de 2-0 (1-0), în partida inaugurală a Cupei Mondiale 2026 (11 iunie-19 iulie), joi, pe Mexico City Stadium din Ciudad de Mexico, în Grupa A a turneului găzduit de Mexic, SUA şi Canada.

El Tri, neînvinsă de opt partide în 2026, a obţinut o victorie fără dubii, într-un meci de nivel modest, cu trei eliminări.

Julian Quinones (9) şi Raul Jimenez (67) au marcat golurile gazdelor, care veneau după un succes categoric în faţa Serbiei (5-1), în ultimul test dinaintea competiţiei.

Primul gol al turneului final a fost înscris de Julian Quinones (9), cu un şut din marginea careului, după o greşeală a lui Sphephelo Sithole. Quinones a fost golgheterul ligii saudite de fotbal în sezonul 2025/26, cu 33 de goluri marcate pentru Al-Qadsiah.

Mexicanii au avut mai ocazii bune de gol prin Raul Jimenez (5, 52), dar portarul Ronwen Williams s-a remarcat prin intervenţiile sale.

Quinones (42) a fost aproape de dublă, însă şutul său de la 14 metri a nimerit bara. O şansă bună a avut şi incisivul Gutierrez (45+4), dar a ratat şutul din careu.

Singura oportunitate a echipei Bafana Bafana a fost un şut al lui Mbokazi (45), de la mare distanţă, prins de Rangel.

Soarta partidei s-a decis în debutul reprizei secunde, după ce gazdele au avut o şansă bună prin Gutierrez (46), al căruit şut s-a dus peste poartă.

În min. 49, Sithole l-a faultat pe Gutierrez scăpat singur spre poartă şi a fost eliminat.

Echipa antrenată de Javier Aguirre şi-a dublat avantajul în min. 67, când Raul Jimenez a reluat cu capul din 5 metri centrarea lui Alvarado.

Sud-africanii au rămas în nouă jucători în min. 84, când Zwane a primit cartonaş roşu pentru lovirea cu palma a lui Alvarado la un duel, fază sesizată de VAR.

Gazdele nu au profitat de momentul de dublă superioritate şi le-au oferit o şansă africanilor, iar Mudau a scăpat periculos pe contraatac, fiind faultat de Montes în marginea careului (90+2), căpitanul fiind eliminat pentru intervenţia sa.

Jucătorii antrenaţi de Hugo Broos s-au remarcat şi în repriza secundă doar prin şuturi de la distanţă, trimise de Modiba (55) şi Appollis (81), fără mari emoţii pentru Rangel.

Mexicanii vor juca următoarele meciuri din grupă pe 19 iunie cu Coreea de Sud şi pe 25 iunie cu Cehia, în timp ce sud-africanii vor înfrunta Cehia pe 18 iunie şi Coreea de Sud pe 25 iunie.

Mexic - Africa de Sud 2-0 (1-0)

Au marcat: Julian Quinones (9), Raul Jimenez (67).

Ciudad de Mexico, Mexico City Stadium: 80.824 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Au evoluat echipele:

Mexic: 1. Raul Rangel - 3. Cesar Montes (căpitan), 5. Johan Vasquez, 15. Israel Reyes, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira (4. Edson Alvarez, 76) - 8. Alvaro Fidalgo (19. Gilberto Mora, 66), 26. Brian Gutierrez (24. Luis Chavez, 66) - 25. Roberto Alvarado, 9. Raul Jimenez (14. Armando Gonzalez, 76), 16. Julian Quinones (10. Alexis Vega, 79). Selecţioner: Javier Aguirre.

Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 2. Jorge Sanchez, 20. Mateo Chavez, 7. Luis Romo, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 11. Santiago Gimenez, 21. Cesar Huerta, 22. Guillermo Martinez.

Africa de Sud: 1. Ronwen Williams (căpitan) - 21. Ime Okon, 20. Khuliso Mudau, 19. Nkosinathi Sibisi, 14. Mbekezeli Mbokazi, 6. Aubrey Modiba (7. Oswin Appollis, 76) - 23. Jayden Adams (11. Themba Zwane, 61), 13. Sphephelo Sithole, 4. Teboho Mokoena - 9. Lyle Foster (5. Thalente Mbatha, 56), 15. Iqraam Rayners (17. Evidence Makgopa, 76). Selecţioner: Hugo Broos.

Rezerve neutilizate: 16. Sipho Chaine, 22. Stuart Goss - 2. Tholo Matuludi, 3. Khulumani Ndamane, 18. Samukele Kabini, 24. Olwethu Makhanya, 26. Bradley Cross, 8. Tshepang Moremi, 10. Relebohile Mofokeng, 12. Thapelo Maseko, 25. Kamogelo Sebelebele.

Arbitru: Wilton Sampaio; arbitri asistenţi: Bruno Pires, Bruno Boschilia (toţi din Brazilia); al patrulea oficial; Juan Gabriel Benitez (Paraguay); arbitru asistent de rezervă: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Arbitru video: Nicolas Gallo (Columbia); arbitri asistenţi video: Juan Lara (Chile), Jerome Brisard (Franţa)

Cartonaşe galbene: Mokoena (17), Gutierrez (23), Sibisi (74).

Cartonaş roşu: Sithole (49), Zwane (84), Montes (90+2).

Rezultate Cupa Mondială 2026: Coreea de Sud 2 - 1 Cehia

Selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara (vineri dimineața, în România), pe Guadalajara Stadium, în Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Mexic, SUA și Canada.

Coreea de Sud a câștigat meritat prin golurile marcate de Inbeom Hwang (67) și Hyeongyu Oh (80), după ce Ladislav Krejci (59) deschisese scorul pentru cehi.

Războinicii Taegeuk au dominat jocul și au avut primele ocazii ale partide, prin căpitanul Son, al cărui șut din careu a fost blocat de Hranac (12), și prin Kangin Lee (14), cu un șut din afara careului expediat de starul lui PSG, respins de Kovar.

Cehia, care a revenit la Cupa Mondială după o absență de 20 de ani, a avut o prestație palidă, fiind periculoasă într-o singură situație în prima repriză, prin Soucek (22), care a reluat pe lângă poartă la cornerul executat de Sojka.

Son a mai avut două oportunități pe finalul primei reprize, dar a fost imprecis în ambele situații cu șuturi din afara careului (38, 39).

Coreenii au început bine și repriza secundă, dar Kovar l-a blocat pe Inbeom Hwang, care s-a infiltrat în careu (49), iar Jae Sung Lee nu a reușit să profite. Kovar a fost providențial și în fața lui Son (56), scăpat liber în careu.

Împotriva cursului jocului, Cehia a deschis scorul (59), după o fază antologică - Coufal a aruncat lung de la margine, iar căpitanul Krejci a reluat cu capul din 6 metri.

Avantajul echipei antrenate de Miroslav Koubek nu a durat, asiaticii egalând prin Inbeom Hwang (67), lansat de Kangin Lee în careu și după ce jucătorul lui Feyenoord i-a culcat din fentă pe Hranac, Coufal și pe portarul Kovar.

Cehia a avut o tresărire în min. 77, când Soucek a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Coreea de Sud a marcat golul victoriei prin rezerva Oh (80), care a reluat simplu centrarea perfectă a lui Inbeom Hwang. Oh a fost introdus inspirat de selecționerul Hong, aflat la a doua Cupă Mondială la cârma echipei, după ediția din 2014. Hong deține recordul asiatic de meciuri jucate la Cupa Mondială, 16 la patru ediții (1990, 1994, 1998, 2002).

Cehii au avut șansa egalării în min. 82, dar portarul Kim a respins șutul lui Hlozek, la o nouă aruncare lungă a lui Coufal.

Ultima oportunitate a cehilor a fost șutul lui Sadilek (90+3), reținut de portar.

Coreea de Sud a făcut un pas important spre șaisprezecimile de finală cu acest succes, urmând să joace în continuare cu Mexicul (19 iunie) și cu Africa de Sud (25 iunie). Cehii nu mai au voie să face niciun pas greșit în meciurile cu Africa de Sud (18 iunie) și Mexic (25 iunie).

Au evoluat echipele:

Coreea de Sud: 1. Seunggyu Kim - 2. Hanbeom Lee, 4. Minjae Kim, 3. Gihyuk Lee - 22. Youngwoo Seol, 10. Jae Sung Lee (11. Hee Chan Hwang, 62), 6. Inbeom Hwang (24. Jingyu Kim, 84), 13. Taeseok Lee (25. Jisung Eom, 69) - 8. Seungho Paik (16. Jinseob Park, 84), 7. Heung Min Son (căpitan; 18. Hyeongyu Oh, 69), 19. Kangin Lee. Selecționer: Myung Bo Hong.

Rezerve neutilizate: 12. Bumkeun Song, 21. Hyeonwoo Jo - 5. Taehyeon Kim, 14. Wije Cho, 15. Moonhwan Kim, 23. Jens Castrop, 17. Junho Bae, 20. Hyunjun Yang, 26. Donggyeong Lee, 9. Guesung Cho.

Cehia: 1. Matej Kovar - 6. Stepan Chaloupek, 4. Robin Hranac, 7. Ladislav Krejci (căpitan) - 5. Vladimir Coufal, 22. Tomas Soucek, 24. Alexandr Sojka (13. Mojmir Chytil, 84), 20. Jaroslav Zeleny - 17. Lukas Provod (18. Michal Sadilek, 64), 15. Pavel Sulc (19. Tomas Chory, 64) - 10. Patrik Schick (9. Adam Hlozek, 64). Selecționer: Miroslav Koubek.

Rezerve neutilizate: 16. Jindrich Stanek, 23. Lukas Hornicek - 2. David Zima, 3. Tomas Holes, 14. David Jurasek, 21. David Doudera, 8. Vladimir Darida, 12. Lukas Cerv, 25. Hugo Sochurek, 11. Jan Kuchta, 26. Denis Visinsky.

Arbitru: Amin Mohamed Omar; Mahmoud Abou El-Regal, Ahmed Hossam Taha (toți din Egipt); al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica), arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Arbitru video: Mahmoud Ashour (Egipt); arbitri asistenți video: Joe Dickerson (SUA), Marco Di Bello (Italia)

Cartonașe galbene: Gihyuk Lee (90+6).