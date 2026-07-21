Cupa Mondială din 2030: Care sunt țările calificate la această ediție

Sursa foto: www.fifa.com

Șase țări, în frunte cu Spania, deținătoarea trofeului, sunt deja calificate la viitoarea ediție a Cupei Mondiale de fotbal, care va avea loc în 2030, informează L'Equipe.

Spania, împreună cu Maroc și Portugalia au asigurată prezența la turneul final în calitate de țări organizatoare ale Mondialului programat peste patru ani.

Alături de cele trei țări europene, Argentina, Paraguay și Uruguay au la rândul lor garantată participarea la competiție, deoarece vor găzdui câte un meci în debutul ediției centenare a Cupei Mondiale.

Deocamdată nu se cunoaște numărul total de participante la Mondialul din 2030, însă se fac presiuni pentru ca acesta să crească de la 48, câte au fost prezente la ediția din această vară, derulată în SUA, Mexic și Canada, la 64 de selecționate, idee avansată chiar de către președintele FIFA, Gianni Infantino, care urmează să poarte discuții în acest sens cu federațiile naționale afiliate.

Prima ediție a Cupei Mondiale de fotbal, la care a fost prezentă și România, a fost organizată și câștigată de Uruguay, în anul 1930. (Agerpres)



