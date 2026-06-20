Neymar, ironizat de președintele Braziliei: E primul jucător din lume chemat pentru a face telemuncă / video

Neymar, jucător brazilian de fotbal. Sursa foto: Agerpres

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a glumit vineri pe seama includerii lui Neymar, care este accidentat, în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026.

Preşedintele Braziliei, Lula, a declarat vineri că Neymar "lucrează de la distanţă" la Cupa Mondială, unde nu a jucat încă, deoarece se recuperează după o accidentare la gambă, relatează AFP și Agerpres.

"Neymar? Nici măcar nu joacă!", a spus Luiz Inacio Lula da Silva când un fan a menţionat numele fostului atacant al echipelor Paris Saint-Germain şi FC Barcelona.

"Neymar este primul jucător din lume chemat (la echipa naţională) pentru a face telemuncă", a adăugat preşedintele, în timpul unei ceremonii la un spital din Belo Horizonte (sud-est).

Președintele, un mare fan al fotbalului, a adăugat că, în acest ritm, „într-o zi vom construi o echipă cu inteligență artificială, din care vom include și unsprezece Pelé”.

Miercuri, şeful statului brazilian glumise deja despre Cupa Mondială, spunând că se gândeşte să-l "recruteze" pe starul argentinian Lionel Messi pentru a îmbunătăţi performanţa ofensivă a Braziliei.

"Neymar es el primer convocado home office del mundo", dice Lula al compararlo con Marta, la jugadora brasileña 6 veces ganadora del balón de oro. pic.twitter.com/jFvlBISl4F — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) June 19, 2026

Neymar va fi disponibil pentru meciul împotriva Scoţiei

Selecţionerul echipei Braziliei, Carlo Ancelotti, a confirmat, vineri, după victoria cu 3-0 împotriva Haiti de la Cupa Mondială de fotbal, că Neymar va fi disponibil pentru ultimul meci al "Selecao" din faza grupelor împotriva Scoţiei şi că Raphinha va fi evaluat sâîmbătă după o accidentare la ischio-gambieri, relatează EFE.

"Da, va fi disponibil pentru meciul împotriva Scoţiei", a declarat Ancelotti la conferinţa de presă de la Philadelphia (SUA), unde Neymar nu a călătorit pentru a-şi continua recuperarea după accidentarea musculară.

Selecţionata Braziliei a învins Haiti la scor de forfait, 3-0 (3-0), vineri seara, pe Philadelphia Stadium, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Selecao a obţinut prima sa victorie la turneul final din America de Nord, prin golurile marcate de Matheus Cunha (23, 36) şi Vinicius Junior (45+3), dar nu a impresionat.

Brazilia, care remizase cu Marocul în primul meci (1-1), şi-a asigurat în mare măsură calificarea în şaisprezecimile de finală, înaintea partidei cu Scoţia, din 25 iunie.

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