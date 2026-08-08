Iranul pune condiții Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

Captură de ecran / Foto cu rol ilustrativ: Video Youtube MILITARY CHANNEL

Iranul nu intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz fără îndeplinirea unor condiții suplimentare de către Statele Unite. Teheranul cere compensații pentru ceea ce consideră încălcări ale memorandumului de înțelegere convenit în iunie și, în paralel, negociază cu Omanul un nou sistem de navigație prin această zonă strategică.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat sâmbătă că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este legată de îndeplinirea unor condiții suplimentare. Printre acestea se află acordarea unor compensații de către Statele Unite pentru presupusele încălcări ale memorandumului semnat în iunie.

„Redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea unor condiții suplimentare, inclusiv ca Statele Unite să ofere compensații pentru încălcările memorandumului de la Islamabad”, a declarat Araghchi pentru presa locală.

Teheranul susține că Washingtonul a încălcat înțelegerea prin acțiunile militare desfășurate împotriva Iranului în luna iulie, dar și prin măsurile luate ulterior împotriva porturilor și navelor iraniene. Iranul consideră că aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului și vrea ca Statele Unite să ofere compensații înainte ca situația din Strâmtoarea Ormuz să revină la normal.

Negocieri cu Omanul pentru o nouă rută

În paralel cu disputa cu Washingtonul, Iranul poartă negocieri cu Omanul pentru stabilirea unui nou sistem de navigație prin strâmtoare. Araghchi a spus că negocierile au avansat și că cele două state sunt „foarte aproape” de un acord.

Problema nu este însă simplă. Iranul nu mai acceptă vechea rută de navigație, cunoscută drept Sistem de Separare a Traficului, sau TSS. Teheranul consideră că acest sistem nu mai poate fi folosit în forma sa anterioară. Iranul și Omanul discută, astfel, despre o nouă configurație a rutelor prin strâmtoare. Potrivit ministrului iranian de Externe, negocierile au ridicat probleme tehnice și juridice importante.

Pentru a depăși aceste dificultăți, cele două țări iau în calcul o soluție în două etape. Mai întâi, Iranul și Omanul vor să stabilească o rută provizorie. Aceasta ar permite reluarea sau extinderea traficului comercial și ar oferi celor două state timpul necesar pentru elaborarea unui sistem permanent. Ulterior, ruta provizorie ar putea sta la baza unui traseu definitiv și a unui nou mecanism de gestionare a traficului maritim.

Potrivit versiunii prezentate de autoritățile iraniene, noua rută temporară ar traversa, cel puțin pe anumite porțiuni, apele teritoriale ale Iranului și Omanului. Prin această soluție, navele comerciale ar putea tranzita strâmtoarea în cadrul unui nou sistem, diferit de rutele folosite anterior.

Gardienii Revoluției cer acceptarea condițiilor Teheranului

Mesajul transmis de ministrul de Externe a fost susținut și de Gardienii Revoluției. Generalul Hossein Mohebi, purtătorul de cuvânt al acestei forțe, a declarat sâmbătă că redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de acceptarea deplină de către Statele Unite a condițiilor stabilite de Iran. Oficialul nu a prezentat public toate aceste condiții. El a cerut însă și încetarea interferențelor în negocierile regionale dintre Iran și Oman.

Un eventual acord cu Muscatul nu ar însemna automat și redeschiderea strâmtorii. Iranul vrea mai întâi soluții pentru ceea ce consideră încălcări ale înțelegerii cu Washingtonul. Autoritățile iraniene au vorbit încă de miercuri despre perspectiva unui acord cu Omanul.

Potrivit informațiilor prezentate de Teheran, o declarație comună referitoare la înțelegerea dintre cele două țări se află în etapa finală de redactare. Dacă negocierile se încheie cu succes, documentul ar putea stabili principiile noului sistem de navigație și modul în care va fi gestionat traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Pentru navele comerciale, o astfel de înțelegere ar putea reprezenta un pas important, deoarece strâmtoarea este una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul mondial de energie.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei. Prin această zonă trece o parte foarte importantă din transporturile maritime de petrol și gaze din regiunea Golfului. Orice restricție asupra traficului poate avea efecte dincolo de Iran și Oman. O reducere a transporturilor prin strâmtoare poate afecta piețele internaționale de energie, costurile de transport și, în anumite situații, prețurile carburanților.

Strâmtoarea Ormuz a fost de zeci de ani una dintre principalele zone de tensiune din Orientul Mijlociu. Poziția sa geografică îi conferă o importanță strategică uriașă, deoarece reprezintă principala ieșire maritimă din Golful Persic către Oceanul Indian.

Iranul și-a folosit în repetate rânduri poziția de stat riveran pentru a transmite avertismente către adversarii săi. În perioadele de tensiune cu Statele Unite, autoritățile iraniene au amenințat în mai multe rânduri că pot restricționa traficul prin strâmtoare.