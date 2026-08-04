Prințesa Danemarcei, înrolată în armată la 19 ani. Țara extinde serviciul militar obligatoriu și pentru femei / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @dantes1401

Prințesa Isabella a Danemarcei a ajuns la cazarma militară din orașul Slagelse, unde a început perioada de serviciu militar obligatoriu, care va dura 11 luni.

Tânăra, în vârstă de 19 ani, este fiica cea mare a regelui Frederik și a reginei Mary. Ea se numără printre cei 1.600 de recruți care și au început serviciul militar luni, în cadrul unei extinderi importante a programului de recrutare din această țară nordică, notează The Independent. Decizia face parte din planul Danemarcei de consolidare rapidă a capacităților de apărare, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea în zona Arctică și al războiului din Ucraina.

Autoritățile au anunțat încă din 2024 că vor extinde serviciul militar obligatoriu și pentru femei, pentru prima dată în istoria țării. Tot atunci s a decis și prelungirea duratei serviciului militar, de la patru luni la 11 luni.

Până în anul 2033, numărul recruților va crește de la aproximativ 5.000 la 7.500 în fiecare an.

Prințesa Isabella renunță la salariul oferit recruților

Familia regală daneză a transmis presei locale că prințesa Isabella nu va primi salariul și indemnizațiile acordate în mod obișnuit recruților. Ea își va desfășura serviciul militar fără remunerație și se va baza pe sprijinul financiar oferit de părinții săi pe durata pregătirii.

Noua serie de recruți va include, pentru prima dată, militari care vor fi desfășurați în Groenlanda. La sfârșitul acestei luni, o companie formată din peste 100 de soldați va îndeplini misiuni operative timp de o lună, înlocuind militarii profesioniști.

Această desfășurare are și o puternică miză politică, după ce președintele american Donald Trump și a exprimat în repetate rânduri dorința ca Statele Unite să anexeze Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei, invocând motive de securitate națională.

Atât autoritățile din Groenlanda, cât și cele din Danemarca au respins constant această idee.

Premierul danez promite apărarea întregului teritoriu NATO

La summitul NATO desfășurat în luna iunie, la Ankara, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că Danemarca este pregătită să apere fiecare parte a teritoriului alianței.

„Inclusiv propriul nostru teritoriu”, a afirmat aceasta.

Silas Nohr, un tânăr de 19 ani din orașul Varde, aflat în prima zi de serviciu militar, spune că susține extinderea perioadei de pregătire. „Acum avem 11 luni și simt că poți să te implici cu adevărat, să trăiești această experiență și să aprofundezi mult mai bine pregătirea militară”, a declarat el.

Programul include cinci luni de instruire de bază, urmate de șase luni de activitate operațională. Forțele Armate Daneze introduc și noi forme de pregătire, printre care un pluton specializat în operarea dronelor, în cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale.

În Danemarca, toți tinerii sănătoși care împlinesc 18 ani sunt incluși într-un sistem de selecție prin tragere la sorți. În ultimii ani, majoritatea locurilor au fost ocupate de voluntari, iar loteria a fost folosită doar pentru completarea numărului necesar de recruți.

Și alte state nordice, precum Suedia, Finlanda și Norvegia, au serviciu militar obligatoriu. Același sistem este aplicat și în statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania.